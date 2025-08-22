Hisenda alerta els majors de 65 anys propietaris d’habitatges que incompleixin aquests requisits fiscals
L’Agència Tributària aclareix que no totes les vendes d’immobles estan exemptes de tributació per a jubilats
Molts pensionistes continuen el 2025 en la creença errònia que estan totalment exempts de tributar per la venda de qualsevol immoble de la seua propietat. Tanmateix, la normativa actual de l’IRPF estableix condicions específiques que s’han de complir per accedir a determinats beneficis fiscals, segons ha recordat Hisenda recentment.
Encara que existeix una important exempció fiscal per a la venda de l’habitatge habitual, aquest benefici no s’aplica automàticament a totes les propietats. Les segones residències i els immobles amb usdefruits compartits queden fora d’aquest avantatge tributària. A més, la imputació de renda immobiliària continua sent obligatòria per a propietats no arrendades o que romanen desocupades durant el període fiscal.
Quan no s’ha de pagar per la venda?
La principal exempció contemplada en la legislació vigent beneficia exclusivament els qui venen la seua residència habitual. En aquests casos, el guany obtingut no s’incorpora a la base imposable de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Aquest privilegi es manté fins i tot quan l’alienació es realitza mitjançant fórmules com la nuda propietat, sempre que el venedor conservi el dret d’ús vitalici sobre l’immoble.
No obstant, l’Agència Tributària ha estat taxativa en assenyalar que aquest benefici no aplica a segons habitatges ni aquelles en les quals el titular no resideix efectivament. Tampoc no s’estén a propietats on coexisteixen usufructuaris i nus propietaris, situació freqüent en processos hereditaris. En tals circumstàncies, qualsevol guany patrimonial s’haurà de declarar conforme a la normativa.
L’alternativa de la renda vitalícia
Una de les opcions més utilitzades pels majors de 65 anys per evitar la tributació per la venda d’un immoble consisteix a reinvertir l’import obtingut en una renda vitalícia. Aquest mecanisme permet a les persones d’edat avançada utilitzar el capital aconseguit per contractar una assegurança que els proporcionarà ingressos periòdics durant la resta de la seua vida. És fonamental que l’esmentat contracte es formalitzi dins del termini establert després de realitzar l’operació de venda.
Aquest benefici fiscal està subjecte a requisits específics: la renda no pot reduir-se més del 5% anual, ha d’existir un únic beneficiari després de la mort del titular i els hereus no poden rebre un percentatge superior al permès per la normativa en vigor. Així mateix, convé recordar que l’import màxim exempt ascendeix a 240.000€, havent de tributar qualsevol quantitat que superi aquesta xifra segons l’estipulat en l’IRPF.