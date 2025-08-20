Coloms: trucs infal·libles per allunyar-los de finestres i terrasses
Diversos mètodes resulten efectius contra aquests animals que poden transmetre malalties a través dels seus excrements
La presència de coloms en finestres i terrasses suposa un risc sanitari considerable que preocupa a molts ciutadans espanyols. Aquests animals són portadors de nombroses malalties potencialment transmissibles a l’ésser humà, el que fa imprescindible evitar el seu contacte amb superfícies domèstiques com ampits i baranes, on a més solen deixar excrements que deterioren les estructures.
Als coloms, segons els veterinaris, els fan por les zones inestables, els llums brillants i els sorolls forts, per la qual cosa una manera de mantenir-los allunyats és utilitzar Cd’s i globus platejats. Ara bé, els coloms s’hi acostumen, així que s'haurà de canviar cada poc temps de mètode o posicions, perquè sinó deixaran de ser efectius. De la mateixa manera, s'ha de tenir en compte que aquest mètode resulta efectiu durant el dia amb ajuda de la llum del sol, però durant la nit no funcionarà.
La solució més eficient, tot i que estèticament és difícil, és posar xarxes al balcó. Els coloms són aus de costums, així que passat un temps determinat, com que no poden estar al balcó, buscaran un nou lloc i llavors, en teoria, es podrà treure la xarxa.
Barreres físiques com files de punxes també pot evitar que els coloms es posin sobre baranes o ampits. El mussol espantacoloms és altament efectiu, ja que els coloms tenen terror als mussols. N'hi ha que fins i tot mouen el cap i generen sons, però només són eficaços sempre que els anem movent de lloc, si no els coloms s’hi acostumen i s’adonen de l’engany.
Els sorolls espanten els coloms. Si de tant en tant podem anar sortint al balcó o a la finestra i fer sorolls picant mans o picant amb dos globus, per exemple, pot ser que les aus, en pocs dies, perdin el costum d’anar a la zona, perquè no s’hi sentiran còmodes. Hi ha aparells que emeten ultrasons, que no són audibles per a les persones i tenen una eficàcia limitada però són fàcils d’instal·lar. No obstant, s'ha de tenir en compte que sí que poden causar molèsties a animals domèstics.
D'altra banda, en botigues com ferreteries o floristeries venen repel·lents químics pels coloms, en forma de gel o líquid que generen una olor que molesta als coloms, fins i tot alguns generen irritació en les vies respiratòries, l’inconvenient d’aquesta mena de repel·lent és que s'ha d’estar posant amb regularitat perquè tingui eficàcia.
Però la majoria de portals especialitzats en la matèria recomanen com a mètode més efectiu les plantes, ja siguin cactus (que tenen punxes) o altres plantes aromàtiques com l’espígol, l’alfàbrega o el romaní. Això sí, cal canviar les plantes de posició i anar variant el tipus de vegetal, perquè els ocells no s’hi acostumin.