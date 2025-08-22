LABORAL
Un treballador de Lleida que no pot tornar a la seua feina: “fa un mes que no puc treballar perquè no em donen el paper de l’alta”
L’INSS encara no li ha notificat el final de la baixa. Assegura que està recuperat i que té ganes de tornar
Un treballador d’una empresa lleidatana d’instal·lacions denuncia que fa gairebé un mes que no pot anar a treballar perquè l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) encara no li ha notificat formalment l’alta mèdica, malgrat que la seua doctora li va dir que podia tornar a treballar perquè ja s’ha recuperat.
“Em vaig lesionar al genoll, vaig haver de passar pel quiròfan i anar a rehabilitació. He estat més d’un any de baixa. Em vaig recuperar i la doctora va dir que podia tornar a treballar, per la qual cosa vaig pensar que ja m’havien donat l’alta”, explica l’afectat. Així, va tornar al seu lloc de treball el 2 de juliol amb normalitat. Fonts de l’empresa expliquen que el treballador va entregar el document que certificava el final de la seua rehabilitació al tornar, però “quan vam voler tramitar la nòmina a finals de juliol ens vam adonar que continuava de baixa, per la qual cosa encara no pot treballar”, lamenten.
Davant de tal situació, l’afectat va contactar amb la seua doctora de capçalera, que “em va explicar que totes les baixes de més de 365 dies les passa a gestionar directament l’INSS i ella no hi podia fer res”. Fonts de l’empresa indiquen que la primera setmana d’agost van rebre un comunicat de l’INSS que confirmava l’alta, però que no serà efectiva fins que el mateix organisme la comuniqui al treballador. “Des de la gestoria ens van avisar que aquesta demora és habitual i que es podria allargar fins al setembre a l’estar en període de vacances, no té cap sentit que una persona no pugui treballar per un simple tràmit burocràtic”, denuncien.
El treballador ha intentat contactar telefònicament amb l’INSS sense èxit, i tampoc no ha aconseguit sol·licitar una cita per revisar el seu cas. “En tinc ganes i necessito tornar a la feina, ara cobro el 70% de la nòmina, uns 300 euros al mes, i els càlculs per pagar el lloguer, els serveis i el menjar són complicats hi ha hagut algun mes que no he cobrat més de 850 euros”, lamenta.
Per la seua part, fonts de l’empresa expliquen que “estem intentant apagar focs” per la falta del treballador amb més hores extra. “Actualment, la recerca de personal qualificat no és fàcil i costa trobar persones per cobrir les baixes”, expliquen.