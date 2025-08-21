Detingut un menor per la mort a punyalades d'un jove a Tàrrega

SEGRE
Un detingut a Tàrrega per la mort a punyalades d'un jove

Lluís Serrano
A les imatges, Mossos al carrer Sant Pelegrí / Laia Pedrós

Els Mossos d’Esquadra i la Policia Local de Tàrrega han detingut aquesta matinada un menor de 17 anys relacionat amb la mort d'un altre jove a la capital de l'Urgell. Els fets han succeït a les 1:06 h d'aquest dijous, quan s'ha produït una baralla durant la qual el jove detingut ha agredit presumptament greument un altre, de 18 anys. 

Immediatament, el SEM ha traslladat la víctima a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida on ha mort hores després. La Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Ponent s'ha fet càrrec de la investigació per esbrinar les circumstàncies d’aquest fet.

