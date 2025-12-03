ENOLOGIA
Un vi lleidatà, elegit el millor per als consumidors
Del celler Mas Blanch i Jové de la Pobla de Cérvoles
El Saó Abrivat 2022, del celler Mas Blanch i Jové de la Pobla de Cérvoles, ha estat elegit pels consumidors com el millor vi català de 2025 en el Barcelona Wine Test Urban, el primer concurs de vins del món en què només decideixen els consumidors.
Aquest vi negre, de la DO Costers del Segre, va rebre la Medalla Gran Or a l’aconseguir la puntuació més alta i ser la més ben valorada en tot el concurs. La primera edició d’aquest certamen va comptar amb més de 150 tastadors no professionals que van avaluar 200 vins a cegues.
Aquestes mateixes referències seran valorades el proper 27 de gener també per un jurat professional, format per distribuïdors, importadors i responsables de compra, per comparar resultats i entendre com coincideixen o divergeixen el mercat real i els experts.
D’altra banda, altres caldos premiats amb Gran Or van ser el Món Eixerit Tinto 2024 (Inversiones Ramsurt SL), el Vatan 2021 (Bodegas Ordóñez, de Castella i Lleó); el VS Murua 2021 (Bodegas Murua, de Rioja Alavesa), i Gregal d’Espiells 2024, de Juvé & Camps. Uns altres set vins van rebre la Medalla d’Or, com Sinols Garnatxa 1981, d’Empordàlia, i Lost Vines Red Blend 2024, de Família Torres.