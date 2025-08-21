Confirmat per la Seguretat Social: aquest és el temps màxim que pots estar de baixa laboral
La institució ha implementat noves mesures per endurir els criteris d’incapacitat temporal
La Seguretat Social ha establert nous límits respecte al temps màxim que un treballador pot romandre en situació de baixa laboral a Espanya. Aquesta mesura sorgeix com a resposta a l’increment significatiu de la despesa que suposen les incapacitats temporals per a les arques públiques, ja sigui per malaltia comuna o accident laboral. L’organisme ha decidit implementar criteris més rigorosos durant aquest 2025 per controlar una situació que està generant importants desemborsaments econòmics.
Segons un informe publicat pel Banc d’Espanya el 20 de maig de 2025, la despesa per baixes laborals ha experimentat un augment del 78,5% des de 2019, assolint la xifra de 15.000 milions d’euros. Aquesta quantitat representa l’1% del PIB nacional, situant Espanya entre els països de la Unió Europea amb més inversió en aquesta matèria, juntament amb Països Baixos, Alemanya i Suècia.
Les dades d’absentisme laboral també resulten preocupants. Un estudi elaborat per Randstad a començaments d’aquest 2025 va revelar que més d’1,4 milions de persones van faltar diàriament al seu lloc de treball durant el 2024. El més alarmant és que un de cada cinc treballadors ho feia sense comptar amb una incapacitat temporal oficialment reconeguda, el que ha motivat l’administració a intervenir en l’assumpte.
Les noves mesures sobre incapacitats temporals
Davant d’aquest panorama, la Seguretat Social ha decidit aprovar una sèrie de modificacions orientades a establir criteris més exhaustius per a la concessió de baixes laborals. Aquestes noves directrius busquen garantir que les incapacitats temporals s’ajustin realment a situacions que impedeixin el desenvolupament normal de l’activitat laboral, evitant així possibles abusos del sistema.
L’objectiu principal d’aquestes mesures és aconseguir un equilibri entre la protecció necessària per als treballadors que realment no poden exercir les seues funcions per motius de salut i la sostenibilitat econòmica del sistema de prestacions per incapacitat temporal, que actualment suposa una càrrega considerable per a l’economia espanyola.