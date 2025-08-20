MÚSICA
Una lleidatana de 18 anys va assistir el 2024 a 23 concerts en diversos punts de l’Estat i enguany podria superar-ho
Preveu cursar estudis que li permetin treballar en el sector
Una vintena de concerts en un sol any és una marca difícil d’igualar. Tanmateix, no ho ha estat per a Maria Abella García, una jove de Lleida de 18 anys que el 2024 va anar a 23 en ciutats com Barcelona, Madrid, Còrdova, Granada o Saragossa. “Només em queda el nord”, explica a SEGRE. La seua passió, que diu tenir des de petita, va començar el 2023, quan el seu pare la va portar a veure Aitana. Quan va complir la majoria d’edat, va aprofitar per viatjar ella sola i poder anar a veure els seus artistes favorits. “Aprofito també per fer turisme”, afegeix divertida.
La Maria ha arribat a fer cua durant 24 hores, ha dormit al ras per entrar en un concert i, fins i tot, s’ha desmaiat mentre esperava. “Al novembre vaig anar a cinc concerts i recordo una vegada que un dia estava a Granada i al següent, a Madrid”.
En la seua ruta ha pogut escoltar en directe artistes com Vicco, Paula Koops, Aitana, Natalia, Álvaro de Luna, Abraham Mateo o Khiara Oliver, entre molts d’altres. A la pregunta de quin li ha agradat més, no dubta a contestar que va ser el d’Aitana del juliol passat a l’Estadi Olímpic de Barcelona. “Feia molt de temps que tenia les entrades, pensava que mai no arribaria”, explica. “Va ser la que més diners m’han costat, 214 euros, però va valer la pena”, remarca.
“Sempre em trobo amb amics, que ens coneixem dels concerts, i em faig una llista per saber l’imprescindible que portar a la bossa”, explica. I pel que fa a com s’ho fa per pagar-ho tot, fa dos anys que treballa de cambrera i també aprofita regals d’aniversari i Nadal per recollir diners que pugui invertir en la seua passió. Un hobby que vol convertir en carrera i per a la qual cosa té previst estudiar Periodisme i Comunicació Audiovisual. La jove comparteix la seua experiència a través del seu compte d’Instagram _@mariaaabg_.
Foto amb Aitana a la ‘premiere’ del seu documental
La Maria es va poder fotografiar amb Aitana al febrer a Madrid. Va esperar que sortís del programa La Revuelta, de TVE, mentre assistia a la premiere del documental de l’artista, Metamorfosis. També va anar a la de la pel·lícula Estado Eléctrico, protagonitzada per Millie Bobby Brown. Aquest any té previstos més concerts, com el de Sebastián Yatra a Barcelona.