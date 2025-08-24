REPORTATGE
A la recerca de paradisos privats
Una parella de Vic publica imatges de paratges naturals de Lleida a les xarxes socials que reben centenars de milers de visites sense revelar ubicacions exactes. Els demanen que no ho facin per evitar massificacions, davant del creixent interès pel turisme actiu
Raquel Cruz i Joan Auferil són una parella de Vic que, durant els últims mesos, mostra espectaculars imatges de paratges naturals de Lleida i de la Franja als seus gairebé deu mil seguidors a Instagram i els més de 4.600 que tenen a Tiktok. El més cridaner, tanmateix, és el text que les acompanya. Només les primeres publicacions detallen el lloc on van prendre unes fotografies i vídeos que reben centenars de milers de visites. “Vam deixar de fer-ho perquè ens demanaven que no reveléssim les ubicacions per evitar que es massifiquessin”, expliquen.
El mateix els va succeir dilluns, quan van recórrer gorgs de la Noguera per a un dels seus reportatges. Es van creuar amb una família que, al veure que portaven càmeres i mòbils, els van demanar que no publiquessin imatges que poguessin atreure més visitants, malgrat que el lloc no era en absolut un secret.
El creixent interès pel turisme actiu es tradueix en centenars de milers de visitants als espais naturals de Lleida i en imatges com cues per fotografiar-se al cim de la Pica d’Estats o per recórrer el congost de Mont-rebei. En aquestes circumstàncies, hi ha qui guarda en secret la localització de llocs bonics i poc freqüentats com un boletaire callaria sobre on trobar una moixernera.
Aquest és un dels motius pels quals Cruz i Auferil publiquen només vagues referències dels llocs que exploren. L’altra raó és que, viatge a viatge, dissenyen una sèrie de rutes amb la intenció de recopilar-les en un llibre i oferir-les com a excursions guiades a grups reduïts. Donar-se a conèixer a les xarxes socials sota la denominació de Discover Walk Travel és per a ells un primer pas, mentre es preparen per obtenir la titulació com a guies.
Han recorregut amb aquesta finalitat Lleida, Osca i València, entre altres llocs. “Busquem llocs on no va ningú i Lleida és espectacular, molt més del que esperàvem”, asseguren. “Hi ha llocs massificats, però sovint n’hi ha prou amb caminar una mica més per trobar el teu paradís”.