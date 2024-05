Les juntes electorals provincials podran allargar l’horari de votació només si s’acredita que no hi ha “mitjans alternatius”

detail.info.publicated redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Junta Electoral Central ha passat la pilota de la decisió sobre l’ampliació de l’horari de votació a les juntes provincials. En un escrit de resposta a les territorials, fet després de rebre la petició d’ERC i Junts+ per a allargar el temps per a votar degut als incidents de Rodalies Renfe. A la resolució, la JEC assegura que les juntes electorals podrien prendre aquesta decisió “només excepcionalment en aquells casos en els que disposi de dades que li permetin apreciar que la inexistència de mitjans alternatius per a poder arribar a la mesa electoral dins l’horari legalment previst pugui afectar seriosament el desenvolupament ordinari de la votació”.

A més, la JEC remarca que una pròrroga en l’horari de votació té un “caràcter excepcional” a la legislació, i recorda que només es preveu per a quan “s’hagi hagut d’interrompre la votació per absència de paperetes o per causa de força major”. D’altra banda, la resolució diu que s’ha de tenir en compte que la suspensió del transport de Rodalies “es coneix des de primera hora del matí, amb temps per a buscar mitjans alternatius de transport” i afirma que “per regla general els electors tenen la seva residència a prop de la mesa electoral on voten”.