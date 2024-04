Los Mossos detectan una 'rave' ilegal con medio centenar de participantes en Fulleda

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

Los Mossos d’Esquadra detectaron el sábado por la tarde una ‘rave’ ilegal en un paraje de Fulleda que reunió a medio centenar de personas y una veintena de vehículos. Tras descubrir la fiesta clandestina en la zona del Tossalet, la policía catalana destinó varias patrullas a controlar los caminos para evitar el acceso de más personas e identificar a las que salían de ella. A primera hora de la tarde de ayer quedaban unas 40 personas pero ya no había música, según informó un portavoz de los Mossos d’Esquadra, que añadió que no habían recibido quejas por parte de los vecinos ya que se encontraba en una zona alejada del núcleo urbano de esta localidad de Les Garrigues. Por su parte, el alcalde, Jordi Arbós, afirmó que “conocimos que se estaba celebrando el sábado por la tarde porque aparecieron unos carteles. Está a unos dos kilómetros del núcleo urbano y hasta ahora (por ayer) no han causado molestias a los vecinos”. Además, ayer por la tarde llovió, por lo que la policía esperaba que los participantes fueran abandonando el lugar. En uno de los caminos había un coche con un cepo, lo que todo apunta a que el conductor dio positivo en el test de alcohol o drogas. Los Mossos d’Esquadra no tenían un balance de las infracciones registradas.

La anterior ‘rave’ detectada en Ponent tuvo lugar a principios de marzo en Seròs, en una antigua zona minera, y reunió a unas 300 personas. Finalizó sin incidentes y los Mossos también hicieron controles para evitar el acceso y denunciar a conductores bebidos y drogados. Asimismo, el pasado noviembre, impidieron la celebración de una fiesta ilegal en Torà. Se saldó con 11 personas denunciadas, que eran las responsables de la organización. La mayor celebrada en Lleida tuvo lugar en junio del año pasado Ivars de Noguera (ver desglose).

En junio del año pasado hubo una ‘macrorave’ en Ivars de Noguera

La mayor fiesta clandestina detectada hasta ahora en las comarcas de Lleida tuvo lugar en junio del año pasado en Ivars de Noguera, cerca del pantano de Santa Ana, y en ella participaron más de 400 personas en un campamento con 150 furgonetas, camiones, coches y autocaravanas procedentes de media docena de países de Europa. Hubo cinco mossos heridos cuando fueron atacados por un grupo que se saltó un control. Se saldó con medio centenar de denuncias, tres detenidos y cuatro personas imputadas por una fiesta ilegal que se alargó durante cuatro días. Los Mossos, que llegaron a inmovilizar con cepos 17 vehículos, desplegaron un dispositivo con un centenar de agentes, entre ellos antidisturbios del ARRO y BRIMO llegados desde Barcelona y Lleida, patrullas de Seguridad Ciudadana, Policía Administrativa, Investigación y Drones. Incluso un helicóptero sobrevoló la zona.