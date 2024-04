Els Mossos detecten una 'rave' il·legal amb mig centenar de participants a Fulleda

Els Mossos d’Esquadra van detectar dissabte a la tarda una rave il·legal en un paratge de Fulleda que va reunir mig centenar de persones i una vintena de vehicles. Després de descobrir la festa clandestina a la zona del Tossalet, la policia catalana va destinar diverses patrulles a controlar els camins per evitar l’accés de més persones i identificar les que en sortien. A primera hora de la tarda d’ahir quedaven unes 40 persones però ja no hi havia música, segons va informar un portaveu dels Mossos d’Esquadra, que va afegir que no havien rebut queixes per part dels veïns ja que es trobava en una zona allunyada del nucli urbà d’aquesta localitat de les Garrigues.

Per la seua part, l’alcalde, Jordi Arbós, va afirmar que “vam conèixer que s’estava celebrant dissabte a la tarda perquè van aparèixer uns cartells. Està a uns dos quilòmetres del nucli urbà i fins ara (per ahir) no han causat molèsties als veïns”. A més, ahir a la tarda va ploure, per la qual cosa la policia esperava que els participants anessin abandonant el lloc. En un dels camins hi havia un cotxe amb un cep, la qual cosa tot apunta que el conductor va donar positiu en el test d’alcohol o drogues. Els Mossos d’Esquadra no tenien un balanç de les infraccions registrades.L’anterior rave detectada a Ponent va tenir lloc a començaments de març a Seròs, en una antiga zona minera, i va reunir unes 300 persones. Va finalitzar sense incidents i els Mossos també van fer controls per evitar l’accés i denunciar conductors beguts i drogats. Així mateix, el novembre passat, van impedir la celebració d’una festa il·legal a Torà. Es va saldar amb 11 persones denunciades, que eren les responsables de l’organització. La més gran celebrada a Lleida va tenir lloc el juny de l’any passat a Ivars de Noguera (vegeu el desglossament).

El juny de l’any passat hi va haver una ‘macrorave’ a Ivars de Noguera

La festa clandestina més gran detectada fins ara a les comarques de Lleida va tenir lloc el juny de l’any passat a Ivars de Noguera, a prop del pantà de Santa Anna, i hi van participar més de 400 persones en un campament amb 150 furgonetes, camions, cotxes i autocaravanes procedents de mitja dotzena de països d’Europa. Hi va haver cinc mossos ferits quan van ser atacats per un grup que es va saltar un control. Es va saldar amb mig centenar de denúncies, tres detinguts i quatre persones imputades per una festa il·legal que es va allargar durant quatre dies. Els Mossos, que van arribar a immobilitzar amb ceps 17 vehicles, van desplegar un dispositiu amb un centenar d’agents, entre ells antiavalots de l’ARRO i BRIMO arribats des de Barcelona i Lleida, patrulles de Seguretat Ciutadana, Policia Administrativa, Investigació i Drons. Fins i tot un helicòpter va sobrevolar la zona.