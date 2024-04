Proyectan un vertedero de escombros en Tamarit de Llitera

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

El Inaga (Instituto Aragonés de Gestión Ambiental) ha dado el visto bueno, aunque con algunas condiciones, a la puesta en marcha de un vetedero de escombros en Tamarit de Llitera . El vertedero, que ocupará una extensión de casi dos hectáreas junto al camino Pallero Puy, tendrá capacidad para tratar algo más de 4.600 toneladas de residuos de obras de construcción y de trabajos de demolición, aunque el volumen de almacenamiento puntual quedará limitado a 96 toneladas. La actividad, promovida por la empresa Litera Logistics, de Altorricón, se desarrollará en una parcela situada a seis metros del cauce del Canal de Aragón y Catalunya y a menos de cien de la balsa de riego de la comunidad de regantes de La Concepción.

La CHE (Confederación Hidrográfica del Ebro) ha emitido un informe favorable al considerar que el tratamiento de los escombros no va a tener afecciones sobre el medio hídrico. No obstante, el listado de condiciones que debe cumplir la instalación incluye la obligatoriedad de almacenar “sobre suelo pavimentado y con sistema de recogida y tratamiento de lixiviados y aguas pluviales contaminadas” los residuos no peligrosos y los triturados que no se consideren inertes. Esrtos últmos deberán ser almacenados en “contenedores estancos” salvo que la empresa disponga de “analíticas que justifiquen su carácter inerte”. “Está prohibido cualquier vertido a dominio público hidráulico, así como la reutilización de aguas depuradas, hasta que no se obtengan las autorizaciones pertinentes”, añade el documento.

El proyecto contempla la construcción de una “playa de descarga” de 1.250 metros cuadrados que dispondrá de una solera hormigonada y de un sistema de recogida de aguas pluviales y lixiviados, que serían conducidos a una balsa estanca, aunque en la documentaciónn remitida al órgano de evaluación ambiental “no se indican las dimensiones de la balsa de lixiviados”.

La empresa también deberá adoptar “medidas de protección” para evitar el deterioro de la zona de interés comunitario Matorrales halonitrófilos ibéricos (Pegano-Salsoletea). Por último, el documento conidera que la actividad tendrá un “impacto alto” por ruido “debido a la proximidad al núcleo de población”.