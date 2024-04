Projecten un abocador de runa a Tamarit de Llitera

L’Inaga (Institut Aragonès de Gestió Ambiental) ha donat el vistiplau, encara que amb algunes condicions, a la posada en marxa d’un abocador de runa a Tamarit de Llitera. L’abocador, que ocuparà una extensió de gairebé dos hectàrees al costat del camí Pallero Puy, tindrà capacitat per tractar una mica més de 4.600 tones de residus d’obres de construcció i de treballs de demolició, encara que el volum d’emmagatzemament puntual quedarà limitat a 96 tones. L’activitat, promoguda per l’empresa Litera Logistics, d’Altorricó, es desenvoluparà en una parcel·la situada a sis metres del curs del canal d’Aragó i Catalunya i a menys de cent metres de la bassa de reg de la comunitat de regants de La Concepción.

La CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre) ha emès un informe favorable al considerar que el tractament de la runa no tindrà afeccions sobre el medi hídric. No obstant, el llistat de condicions que ha de complir la instal·lació inclou l’obligatorietat d’emmagatzemar “sobre sol pavimentat i amb sistema de recollida i tractament de lixiviats i aigües pluvials contaminades” els residus no perillosos i els triturats que no es considerin inerts, els quals hauran de ser emmagatzemats en “contenidors estancs” tret que l’empresa disposi d’“ana-lítiques que justifiquin el seu caràcter inert”. “Queda prohibit qualsevol abocament en domini públic hidràulic, així com la reutilització d’aigües depurades, fins que no s’obtinguin les autoritzacions pertinents”, afegeix el document. El projecte contempla la construcció d’una “platja de descàrrega” de 1.250 metres quadrats que disposarà d’una solera formigonada i d’un sistema de recollida d’aigües pluvials i lixiviats, que serien conduïts a una bassa estanca, encara que a la documentación remesa a l’òrgan d’avaluació ambiental “no s’indiquen les dimensions de la bassa de lixiviats”.

L’empresa també haurà d’adoptar “mesures de protecció” per evitar d’aquesta manera el deteriorament de la zona d’interès comunitari dels matolls halonitròfils ibèrics (Pegano-Salsoletea). Finalment, el document conidera que l’activitat tindrà un “impacte alt” per soroll “arran de la proximitat al nucli de població