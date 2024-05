Alpicat és la ciutat més 'rica' de Lleida i Alcarràs tanca el rànquing

Els ciutadans d’Alpicat apareixen com els més rics entre les setze ciutats més grans de la província de Lleida, en un rànquing que tanca Alcarràs. Així es desprèn d’un estudi que acaba de fer públic la Fundació d’Estudis d’Economia Aplicada (Fedea).

La renda per declarant dels residents d’Alpicat va assolir els 28.727 euros l’any 2018, mentre que a Alcarràs es va situar en 15.952. La capital del Segrià apareix com a segon gran municipi amb 22.267, seguida de Cervera amb 22.253 i Mollerussa amb 21.032. Superen els vint mil euros també Vielha (20.436), Agramunt (20.054) i Guissona (20.031).

Es posa de manifest l’empenta de la capital de la demarcació i el seu entorn, així com pols industrials de la província i una de les ciutats amb gran pes turístic, com és el cas de Vielha. El rànquing de Fedea es completa amb Almacelles (19.679), la Seu d’Urgell (19.615), Tremp (19.317), Tàrrega (19.256), les Borges Blanques (18.849), Bellpuig (18.642), Solsona (18.344) i Balaguer (18.328).

Els deu municipis majors de 50.000 habitants amb més renda personal mitjana per declarant a Espanya se situen molt al davant de Lleida i són Pozuelo de Alarcón (70.201), Boadilla del Monte (53.662), Alcobendas (53.188), Sant Cugat del Vallès (49.785), Majadahonda (46.593), Las Rozas de Madrid (43.921), Castelldefels, (38.462), Madrid (33.443), Barcelona (31.972) i San Sebastián de los Reyes (29.772). Tanca aquest grup de grans municipis estatals El Ejido, amb tot just 13.066 euros per declarant.