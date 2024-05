La llibreria Caselles de Lleida canvia de mans i és adquirida per Bookish

detail.info.publicated redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Bookish ha anunciat aquest dimarts la incorporació de l'emblemàtica Llibreria Caselles de Lleida, fundada com un petit quiosc el 1914 per Bonaventura Caselles i que avui ocupa un edifici del carrer Major. Jordi Caselles, un dels 4 gerents i actual director de la llibreria, ha explicat que "mancant relleu generacional, la nostra prioritat era assegurar no sols el llegat, sinó també preservar el paper cultural que exerceix la llibreria Caselles a Lleida”.

En aquest sentit, Bookish ha assegurat que no només mantindrà tot l’equip actual de la Llibreria Caselles, també l’actual direcció, la tercera generació d’aquesta llibreria centenària seguirà al capdavant de la llibreria, durant l’etapa de la transició, i continuarà vinculada a la nova etapa de Bookish, per tal de garantir la seva identitat.

Fundada Barcelona el 2017, Bookish va aterrar com un servei singular en el món del llibre: una subscripció literària que, malgrat treballar llibre físic, es comercialitza únicament en línia. En aquests més de 7 anys han creat una comunitat fidel de lectors amb prop de 6.000 usuaris actius i de pagament.