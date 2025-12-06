El poble de Lleida que conquerirà als amants de l'oli nou durant aquest diumenge
Un esmorzar tradicional popular i 16 parades acompanyaran les portes obertes del Museu de l'Oli del municipi
Amb la campanya de l’oli marxant a tota màquina, Castelldans convida a descobrir els atributs de l’or líquid que emana de la cooperativa. Ho fa diumenge de la mà de la 27a Fira de l’Oli Nou, una jornada dedicada a la promoció del primer oli de la temporada i altres productes locals amb la qualitat com a insígnia.
La fira engegarà motors amb el tradicional esmorzar popular al pati de la Cooperativa, un dels moments més esperats. Al llarg del matí, el públic podrà donar un cop d’ull i, si s’escau, omplir el cistell amb l’ampli ventall de productes de proximitat desplegats per 16 parades (4 més que l’any passat). En aquest sentit, exposaran: torrons i dolços tradicionals, joieria d’acer i complements, amigurumis i peces de ganxet, sabons artesans i cosmètica natural, impressió 3D i manualitat, mel i orelletes, roba i tèxtil, artesania diversa, articles de regal i decoració i creps, patates, hot dogs i xurros, complementat per parades de degustació i producte alimentari local.
Com ja és habitual, durant la jornada s’organitzaran portes obertes al Museu de l’Oli i el Món Rural, un espai que permet descobrir les eines tradicionals vinculades al cultiu de l’olivera i al treball de la terra.
Es preveu que al voltant d’un miler de persones assisteixin a la fira, amb el repte de superar els més de 6.000 litres d’oli venuts l’any passat.
Descobrir el patrimoni agrari al Museu de l'Oli
Per conèixer les arrels del món oleícola, s’imposa una visita al Museu de l’Oli i del Món Rural, ubicat dins d’un molí d’oli datat als segles XIX-XX. L’equipament conserva la maquinària, tot el que està relacionat amb la producció de l’oli verge extra, així com moltes eines i estris relacionats amb el conreu, la indústria de l’olivera o la pagesia de les Garrigues. Segons la memòria popular, l’edifici havia estat la seu del centre republicà abans de la guerra civil.
L’itinerari no pot obviar la visita a punts com l’església de la Mare de Déu de l’Assumpció, que alberga una imatge de pedra policromada del segle XV, o l’ermita de la Mare de Déu de Montserrat, bastida a mitjan segle XX. També convida a fixar-se en els escuts dels monjos cartoixans de Scala Dei o les arcades, restes de l’antic celler cenobial cartoixà.