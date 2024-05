Llibreria Caselles, “marca assegurada”

La històrica llibreria Caselles, al carrer Major de Lleida, canviarà de propietaris però no d’identitat de marca. Ahir es va fer públic el fruit de deu mesos de negociacions, des de l’agost passat: la venda d’aquest comerç per part dels quatre socis actuals de la família Caselles a la cadena barcelonina Bookish, que ha firmat una sèrie de condicions, la primera de les quals serà el manteniment en el futur de la marca Caselles, tot un emblema a l’Eix Comercial.

Així ho va confirmar el responsable de la llibreria, Jordi Caselles –net del fundador del comerç, Bonaventura Caselles, el 1914 (vegeu el desglossament a la dreta)–, al capdavant de l’empresa juntament amb el seu germà Josep Maria, encarregat de la secció de papereria, i els seus dos cosins, Ramon (gestió) i Joan (comptabilitat). De fet, els quatre contemplen ben aviat la jubilació laboral i cap dels seus fills no ha seguit la tradició llibretera de la família. Bookish no només mantindrà tot l’equip actual de la llibreria (21 treballadors) sinó també els quatre gestors, que pilotaran la transició fins a la nova direcció. “El període per deixar la llibreria per complet en mans de Bookish podria durar entre un o dos anys”, va assenyalar Jordi Caselles, que va reconèixer que “és la millor solució”.

“Ens ha costat molt prendre aquesta decisió, però crec que és el millor tant per a la família com per a la plantilla, que tindran assegurat el seu lloc de treball, com també per a la ciutat de Lleida, que mantindrà en el futur la llibreria Caselles amb el seu nom de tota la vida”, va assegurar el llibreter, que el proper 31 de juliol complirà 65 anys, quaranta-cinc dels quals en aquest comerç del carrer Major. En aquest sentit, va recordar que “el negoci de la llibreria és molt bonic, però també molt sacrificat, amb jornades de dilluns a dissabte, estant sempre a sobre de tot, pendents diàriament de les novetats literàries...”. I el seu germà Josep Maria ja ha complert els 67 i el seu cosí Ramon, els 65. El seu altre cosí, el Joan, és més jove, 62, però també amb el retir a la vista. “Estem molt satisfets amb aquest acord. La nostra prioritat era assegurar no només el llegat, sinó també preservar el paper cultural que exerceix la llibreria Caselles a Lleida”, va sentenciar.

De servei de subscripció literària a ‘salvar’ llibreries

Fundada a Barcelona el 2017, Bookish va nàixer com un singular servei de subscripció literària a través d’internet, per la qual els subscriptors reben a casa llibres recomanats o best-sellers amb periodicitat mensual. En aquests set anys, l’empresa ja ha sumat prop de 6.000 usuaris actius i de pagament. Va ser fa un any i mig, el mes de desembre del 2022, quan la firma va fer un salt al sector. Llavors va salvar del tancament la centenària llibreria Alibri, una de les més mítiques i grans de Barcelona. I aquest mes d’abril passat, Bookish va adquirir Lé de Madrid, un altre establiment literari emblemàtic de la capital espanyola. La Caselles suposa la tercera incorporació d’una llibreria significada a aquesta cadena, l’estratègia de la qual se centra a reunir grans llibreries històriques del país, “diferenciant-se de les grans cadenes verticals i franquícies actuals”. En un comunicat, el seu director general, Tomàs Casals, va confirmar que “les llibreries han de ser diferents, igual com ho són els llocs i els lectors als quals pertanyen. Volem preservar la identitat i els valors, impulsar amb tecnologia i una plataforma unificada i consolidar-les com a centres culturals i socials de les seues ciutats”.

Va nàixer com a quiosc el 1914 als porxos de la Paeria

Fundada com un petit quiosc el 1914 per Bonaventura Caselles, la llibreria actual ocupa sis plantes en el número 46 de la principal artèria comercial de Lleida. L’avi Bonaventura va obrir el quiosc fa 110 anys entre els porxos de la Paeria i l’Arc del Pont, i es va traslladar uns anys després a la plaça Sant Francesc. Va ser a mitjans de la dècada dels anys 30, abans de la Guerra Civil, quan es va transformar en llibreria papereria en la seua actual ubicació del carrer Major. La família va rehabilitar l’any 1994 el soterrani, un antic celler del segle XVII, i va remodelar i va modernitzar tot l’edifici l’any 2007.