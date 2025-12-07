TRIBUNALS
Suspesa una mossa de Trànsit per multar el seu ex per coaccionar-lo
El TSJC avala apartar-la de feina i sou tres mesos i canviar-la de destinació després d’haver estat condemnada. Va abusar de “la potestat de formular denúncies”
El TSJC (Tribunal Superior de Justícia de Catalunya) ha avalat la suspensió de feina i sou de tres mesos per a una agent dels Mossos d’Esquadra de Trànsit que havia multat la seua exparella sentimental amb l’objectiu de coaccionar-lo.
Els fets es remunten a fa sis anys, quan l’agent va formular “una denúncia de trànsit contra la seua exparella amb la intenció de coartar la seua llibertat”, narra la sentència del TSJC, que recorda com aquesta actuació li va comportar una pena de multa de gairebé 6.000 euros (24 mesos a 8 € diaris) al Jutjat Penal número 3 de Lleida, el titular del qual li va prohibir que s’atansés a menys de 50 metres de la víctima i que mantingués qualsevol tipus de comunicació amb ella.
Aquesta condemna li va suposar una sanció disciplinària de tres mesos de suspensió de funcions, amb pèrdua de les retribucions corresponents, més un “trasllat de lloc de treball i canvi de destinació” que podria comportar-li una rebaixa del sou.
La resolució, firmada pel director general de policia el 15 de juliol del 2020, acaba de ser ratificada per la sala Contenciosa del TSJC, davant de la qual l’agent va presentar un recurs en què denunciava diverses presumptes irregularitats en la tramitació i la suposada vulneració d’alguns drets.
El tribunal ha rebutjat els plantejaments de la mossa d’esquadra, a qui recorda que no va sol·licitar la pràctica de cap prova durant la tramitació d’expedient disciplinari i que “la sanció administrativa no és complementària” de la penal ni resulta desproporcionada.
El bé jurídic que va conculcar la mossa al sancionar la seua exparella “és el de la llibertat” d’aquesta persona, anoten els magistrats. Aquests recorden que, mentre una de les obligacions dels cossos policials consisteix a “garantir que es presta l’adequada protecció dels drets i llibertats dels ciutadans”, l’agent, “al contrari”, va optar per “conculcar-los per mitjà de la utilització de la potestat que té de formular denúncies administratives amb presumpció de veracitat”.
El tribunal imposa a l’agent les costes del procés, encara que les limita al pagament de 500 euros.