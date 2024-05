Els pantans de Lleida a vessar i Rialb ja al 50%, però amb el congost de Mont-rebei encara sense navegació

El congost de Montrebei, a la vall de la Noguera Ribagorçana entre Catalunya i Aragó (Àger i Viacamp), i una de les joies del turisme de la província de Lleida que rep centenars de visitants cada setmana, encara no permet la navegació per les aigües del pantà de Canelles pel baix nivell d’aigua, ja que actualment està al 28% de la capacitat. I per navegar necessita, com a mínim, que hi hagi un 50% d'aigua.

Va recuperant. Fa pocs mesos no arribava al 18% de la seva capacitat (avui 28%), i per dalt el pantà d'Escales es troba al 94% i per baix el de Santa Anna té aigua al 86% de la seva capacitat.

Això no impedeix als visitants acostar-se a fer la seva singular ruta per la roca cavada. De fet, SEGRE publicava fa uns dies que el pàrquing de Sant Esteve de la Sarga tenia totes les places reservades.

Estat dels pantans de Lleida: segueixen omplint-se

El pantà de Sant Antoni, a Talarn, al Pallars Jussà, va començar dimecres passat a desembassar aigua en arribar a superar el límit de la seva capacitat, 227,675 hectòmetres cúbics. Feia quatre anys que les comportes de l'embassament de Sant Antoni no s'obrien per deixar anar aigua.

A la conca del Pallaresa, el pantà de Talarn, es troba al 100% de la seva capacitat, Terradets al 97% i el de Camarasa al 82%. El total, la conca es troba al 92% de la seva capacitat.

A la conca del Segre, Oliana es troba al 81% i el pantà de Rialb, per primer cop després de molts mesos supera el 50%. En total la conca es troba al 55%.

A la conca del Ribagorçana: Escales (84%), Canelles (28%) i Santa Anna (86%) sumen 534 hectòmetres cúbics d'aigua i el 50% de la seva capacitat total.

I finalment Mequinensa suma 1.247 hectòmetres, que són el 91% de tota l'aigua que pot emmagatzemar.

🌧 Pluja i desglaç causen a la Pallaresa i el Segre l'avinguda més gran en 4 anys



Els pantans que regulen la Noguera Pallaresa han arribat al màxim de la seua capacitat i des de la setmana passada desembassen cap al Segre, riu que, com el seu afluent, està registrant l’avinguda més gran en quatre anys.

Els 90,9 m3/s que van arribar a circular a les dos del migdia de dijous passat per la ciutat de Lleida no s’assolien des del 19 de juny del 2020 i els 30 que passaven per Balaguer només s’havien superat des de la primavera del 2020 en quatre moments puntuals la setmana passada.

I finalment per trobar un registre superior als 79,3 que marcava la mitjanit de dimarts la Pallaresa al seu pas per Collegats, aigües amunt del tram embassat, cal remuntar-se al mes de maig d’aquell any.

