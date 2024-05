Pluja i desglaç causen a la Pallaresa i el Segre l'avinguda més gran en 4 anys

L'abundant pluja dels darrers dies al Pirineu i les aportacions d'un desglaç el ritme del qual es veu afavorit per les temperatures poc elevades que es registren aquest maig, han omplert els embassaments de la Pallaresa, amb el de Talarn per primer cop ple des del 2020, i han causat l'avinguda més gran en quatre anys en aquest riu i el Segre.

Els pantans que regulen la Noguera Pallaresa han arribat al màxim de la seua capacitat i des de la matinada d’ahir dimecres desembassen cap al Segre, riu que, com el seu afluent, està registrant l’avinguda més gran en quatre anys.

Els 90,9 m3/s que van arribar a circular a les dos del migdia per la ciutat de Lleida no s’assolien des del 19 de juny del 2020 i els 30 que passaven per Balaguer només s’havien superat des de la primavera del 2020 en quatre moments puntuals la setmana passada.I finalment per trobar un registre superior als 79,3 que marcava la mitjanit de dimarts la Pallaresa al seu pas per Collegats, aigües amunt del tram embassat, cal remuntar-se al mes de maig d’aquell any.La inusual avinguda va fer que l’aigua cobrís pràcticament la meitat de l’espai de la canalització del Segre a Lleida i va motivar un avís de Protecció Civil, que va demanar cautela a aquells qui es trobessin vora el curs (vegeu la pàgina 4).

Les pluges d’aquesta setmana, que han superat els 30 litres per metre quadrat en algunes zones de la capçalera de la Pallaresa, i les aportacions del desglaç, que han sumat un volum de 53 hm3 en set dies en aquest riu, han fet que l’embassament de Talarn, amb capacitat per emmagatzemar 226,7 hectòmetres cúbics, hagi arribat al 100% i, després d’obrir una de les comportes d’alleujament per primera vegada després de quatre anys de sequera, alliberi 60 m3/s. La inusual estampa del desembassament al principal pantà de la Pallaresa es va convertir en un atractiu per als habitants de la zona, que durant tot el dia s’atansaven gradualment a la zona per disfrutar de l’espectacle visual i fer-hi fotos.La pluja i el desglaç han disparat també les aportacions al Segre, que van sumar 28,4 hm3 l’última setmana a la Seu. Poden continuar creixent per la Valira, ja que ahir i abans-d’ahir va nevar a Andorra.Aigües avall, i ja al curs del Segre, el partidor de Balaguer circulaven 28 m3/s i per la presa de la Mitjana, a Lleida, en passaven 27.

En aquest cas, tanmateix, la companyia elèctrica Endesa va derivar també cap al riu Segre prop d’uns 50 m3/s que en condicions normals haurien circulat pel canal de Seròs, aqüeducte que va buidar per portar-hi a terme una operació de manteniment extraordinari.L’operació de desembassament es prolongarà previsiblement fins avui i en principi no ha de causar més perjudicis.En paral·lel als desembassaments l’elèctrica turbina aigua a totes les seues centrals de la Pallaresa i també a la d’Oliana, al Segre, i a la Noguera Ribagorçana, en un bon any per a la producció hidroelèctrica, que entre els mesos de gener i abril s’havia recuperat en un 26% després de dos anys consecutius de dura sequera.