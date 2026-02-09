RESIDUS
Basses de purins a vessar al no poder-los aplicar al camp per les contínues pluges
L’entollament dels camps impedeix utilitzar-les com a adob i en dificulta el consum a la primavera
“Què fas en un any com aquest en el qual no es poden aplicar els purins?”, planteja Mar Ariza, del Gremi de la Pagesia. La seua explotació és una de les afectades per la tempesta perfecta que està desencadenant sobre el sector agrari l’inusual carrusel de borrasques atlàntiques que està fuetejant la península Ibèrica, set des de començament d’any i tres més al desembre.
L’entollament dels camps només ha permès aplicar les dejeccions ramaderes com a adob de fons, el previ a la sembra, per al cereal d’hivern però no com a cobertura, amb el cicle de la planta iniciat, ni possibilitarà la seua aplicació com a fons per al cereal d’estiu, el cultiu del qual comença a semblar inviable en algunes zones del pla de Lleida.
Aquesta situació està generant un problema de pes en les explotacions ramaderes, en les quals estan bloquejades al voltant de mig milió de tones de dejeccions de porc i unes 200.000 de vedells, i un altre d’ambiental en el conjunt del territori.
Els gairebé tres milions de porcs d’engreix censats a Lleida pel ministeri d’Agricultura generen una mica més de 200.000 tones de dejeccions cada mes, una quantitat a què se sumen les 65.000 de les 317.000 verres reproductores i els gairebé 100.000 dels 345.000 caps de bestiar boví de la demarcació.
Aquest descomunal volum d’excrements i orines de bestiar, acumulat en els dos mesos que les empreses d’aplicació de purins i els responsables de les mateixes explotacions amb prou feines han tingut marge per aplicar-lo als camps, es troba emmagatzemat a les basses de les granges, l’ompliment de les quals s’ha vist accelerat per les intenses pluges, que al desembre i al gener, i segons les dades de la CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre), s’han atansat als 140 l/m2 a la Segarra, han passat de 150 l/m2 en algunes zones de la Noguera, han superat els 240 l/m2 al Segrià i han depassat els 260 a les Garrigues. Cent litres suposen una làmina de deu centímetres per cada metre quadrat, la qual cosa representa que més de mig pam de cada bassa és aigua de pluja.
“Els animals van produint els seus excrements però no es pot entrar als camps, i això és un greu problema. Fa dos mesos anava trucant algun granger amb urgències, però ara les tenen tots”, explica el responsable d’una firma de gestió de purins, que traça un panorama inquietant, ja que per poder entrar als camps farien falta tres setmanes seguides d’altes temperatures i/o vent, i les previsions apunten a noves pluges al llarg d’aquesta setmana al pla de Lleida. “El temps s’està acabant per a les zones cerealistes, i no hi ha una solució a la vista”, afegeix.
A això se suma un altre condicionant: les sembres d’ordi que han arribat a germinar situen l’agricultor davant de la decisió de perdre per aixafada part de la collita si decideix que les màquines d’adobament entrin als camps per millorar la nutrició de la part que se salvi.
Agricultura cita les organitzacions agràries per buscar solucions
La conselleria d’Agricultura té previst convocar aquesta setmana les organitzacions agràries per plantejar solucions al quadre d’efectes secundaris que les intenses precipitacions dels últims mesos estan provocant al sector agrari. “Convocarem una reunió extraordinària per tractar les conseqüències de les pluges”, van confirmar a SEGRE fonts del departament. Entitats com Asaja ja han sol·licitat formalment, davant de l’extraordinarietat de la situació, una moratòria de la data límit per aplicar adob orgànic als camps de cereal. A partir d’aquesta data, només podria abocar-lo en fruiters, malgrat que la imminent floració i les primeres tasques d’aclarida plantegen alguna incompatibilitat. “Estudiarem si cal donar flexibilitat en els terminis, en els procediments i en les tècniques d’aplicació” de les dejeccions als camps, van assenyalar les mateixes fonts. També estudiaran qüestions relacionades amb els fitosanitaris.