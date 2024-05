Una inusual reserva nival que ompliria Camarasa salva la campanya de reg

Els regadius veuen cada vegada més lluny el fantasma de la sequera i comencen a recuperar la calma així que la pluja i el desglaç van apaivagant el seu temor del desproveïment.

Pinyana està servint entre 6 i 9 m3/s (el límit són 11,4) i el canal principal de l’Urgell en serveix 27 (33). No obstant, l’Urgell va anunciar ahir que ajorna la decisió sobre la possibilitat de donar un quart torn de reg o hidro al no veure suficients les reserves, mentre el Manifest del Gran Urgell planteja que se’n puguin fer cinc aquesta campanya.Les dades de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) reflecteixen una evolució inusualment positiva de les reserves de neu de les capçaleres dels tres grans rius lleidatans, que sumen l’equivalent de 160,4 hm3 d’aigua, prou volum com per omplir Camarasa.Segons l’últim informe de reserves de neu de la CHE, la capçalera de la Ribagorçana acumula 80 hm3, un volum que tot just minvarà abans de diumenge malgrat que l’aportació del riu s’acostarà als 19.

Els responsables municipals de Tremp, a la presa de Talarn. - MARTA LLUVICH (ACN)

La Pallaresa en conserva 27,1, que fins i tot creixeran, malgrat que es preveu que n’arribin més del 50 al pantà de Sant Antoni, i al Segre 53,4, més d’un terç de la que (22,6) es fondrà aquesta setmana, si bé amb una aportació total de gairebé 50 amb la pluja.Aquests volums de neu i les previsions de fosa se sumen a l’embassament de 556 hm3 a la Ribagorçana, els pantans del qual són al 51%, de 409 a la Pallaresa (95%) i de 262 al Segre (53%). A l’Éssera, els 95 hm3 de neu acumulada sumen per omplir de nou Barasona, que es troba al 99% amb 83 hm3. A aquest volum se sumen els 131 de Sant Salvador (96%), cosa que pràcticament assegura el subministrament per a tota la campanya en aquest sistema.

Tanquen els accessos al marge dret del Segre

Protecció Civil va ordenar ahir al matí el tancament de punts baixos, guals i accessos als marges del Segre al seu pas per Lleida mentre duri el desembassament d’aigua. És per això que agents de la Guàrdia Urbana, juntament amb la brigada municipal, van senyalitzar i van tallar de forma preventiva tots els accessos del marge dret de la canalització a vehicles i vianants, i van alertar centres i activitats ubicats en zona inundable i que s’haurien pogut veure afectats per l’augment de cabal.

Tremp recrearà l’arribada de La Canadenca al Pallars

L’ajuntament de Tremp i l’Associació Pirineus Watt han creat EleKtra. La festa de la llum i l’aigua per commemorar l’arribada de La Canadenca al Pallars, fa més de cent anys, i l’impacte de construcció de la central hidroelèctrica de Sant Antoni. Fins ara s’havien desenvolupat moltes activitats relacionades amb la construcció de les hidroelèctriques i el seu efecte en la modernització del país, però de forma acadèmica i tècnica, mentre que en aquest cas s’han programat una sèrie d’activitats per divulgar de forma lúdica i per a tots els públics l’impacte que va generar aquest fet al Pallars. Entre les moltes activitats que es realitzaran del 27 al 29 de setembre, destaquen les recreacions a càrrec de la companyia Els Comediants.

Tremp va ser la població que va catalitzar els efectes de l’arribada de la companyia, ja que per la seua condició de centre de serveis i per la proximitat a les obres es va convertir en l’epicentre d’aquesta aventura. A un municipi de 2.500 veïns van arribar uns 4.000 treballadors, segons l’historiador Xavier Tarraubella. El programa d’activitats inclourà espectacles teatrals, recreacions històriques al carrer, xarrades de divulgació històrica, visites guiades a llocs relacionats amb l’arribada de l’empresa i tallers i jocs per als més petits relacionats amb l’electricitat i la llum. Tot això amb l’objectiu de divulgar un passat no tan llunyà que va canviar per complet el paisatge i la societat de Tremp i al seu torn tota la comarca del Pallars Jussà.