URBANISME
Fèlix Larrosa anuncia l’inici dels treballs per evitar la inundabilitat de Cappont, que duraran un any i rebaixaran el parc de la canalització
Costaran 2,1 milions d’euros que aportaran l’Estat i la Generalitat i consistiran a rebaixar el parc de la canalització, ampliar el mur de Grenyana i reforçar ponts i comportes
L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha anunciat aquest migdia l’inici dels treballs per evitar la inundabilitat de Cappont, que duraran entre set i dotze mesos i consistiran a rebaixar el parc de la canalització, ampliar el mur de contenció de Grenyana i reforçar el pont de Príncep de Viana i les comportes.
Unes obres que estan pressupostades en 2,1 milions d’euros que aportaran la Generalitat i l’Estat i que permetran protegir Cappont de possibles crescudes del riu en un termini aproximat de 100 anys, que permetrà desbloquejar projectes clau per al barri com l’institut, que els veïns porten 41 anys reclamant, o l’ampliació del CAP.
Larrosa i el cap de servei d’obra pública, Sergi Gimeno, han explicat que aquests treballs serviran per protegir les zones que actualment estan exposades a possibles crescudes del cabal del Segre, que són el parc dels Camps Elisis, el camí de Grenyana, el barri del Noguerola i l’avinguda Blondel.
L’actuació prevista en la canalització consistirà a ampliar la capacitat de drenatge d’aquesta zona aplanant l’àrea més pròxima al Segre. Actualment la zona de gespa té una notable inclinació i aplanant-la "podrà absorbir les possibles crescudes d’aigua a futur".
A més de rebaixar la canalització, s’habilitaran escales naturals per connectar la zona aplanada amb el camí de terra. "És una solució avalada per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) que ja s’ha fet en ciutats com Saragossa", ha dit Gimeno.
Sobre el mur de Grenyana, el tècnic municipal ha detallat que "té l’altura correcta per prevenir crescudes, però la paret és molt prima i l’obra consistirà a reforçar-la per evitar que l’aigua pugui empènyer el mur i connectar-lo amb les comportes de la Mitjana".
Al costat del mur s’habilitarà un pas per als vianants i també s’habilitarà un mur de terra per evitar desbordaments o crescudes per la Clamor de les Canals. D’altra banda, també es reforçarà el pilar del pont Príncep de Viana, la passarel·la dels Camps Elisis i la zona de comportes. "Això permetrà que totes aquestes zones puguin suportar crescudes d’aigua en un període de cent anys", ha remarcat Larrosa, que ha afegit que, amb aquest projecte "posem fi a un problema que arrosseguem des de fa 35 anys, quan es va fer el parc de la canalització." Quant al calendari, ha posat èmfasi que "el període d’execució previst de les obres és entre 7 i 12 mesos a comptar des de ja".
Paral·lelament, Larrosa ha assenyalat que aquestes obres també permetran avançar en el pla de 'Les Platges de Lleida', que preveu habilitar espais de restauració i lleure en la canalització. Va avançar que el projecte sortirà a licitació pròximament i que, entre les actuacions previstes, està l’habilitar "làmines a sobre del riu" que permetin creuar el Segre per la mateixa canalització, sense necessitat de recórrer a passarel·les i ponts.
El risc d’inundabilidad de Cappont ha estat una pedra a la sabata per al desenvolupament del barri en matèria d’equipaments. Prova d’això és que fa 41 anys que la seua associació de veïns reclama la construcció d’un institut, però la llei fa inviable fer aquests equipaments en zones inundabilidad.
El mateix passa amb l’ampliació de l’escola Camps Elisis o de l’ambulatori. En aquest sentit, Larrosa ha dit que "hem demanat als departaments d’Educació i Sanitat que avancin en els tràmits per a aquests projectes necessaris per al barri, aquestes actuacions permetran que Cappont pugui tenir institut".
Sobre això, la presidenta veïnal, Veni Ros, es va mostrar molt satisfeta "que amb aquestes obres es pugui desencallar l’institut, ja que és un equipament que portem dècades reclamant i el veiem molt necessari per a un barri que té més de 16.000 habitants.