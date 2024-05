Alcaldes del Baix Segre rechazan un médico con antecentes policiales por conducir ebrio

Publicado por Maria Molina Periodista Verificado por Creado: Actualizado:

Alcaldes del Baix Segre, en concreto de Aitona, Maials, La Granja d’Escarp, Massalcoreig, Almatret y Seròs, que desde hace semanas exigen médicos para el Área Básica de Salud (ABS) por falta de profesionales para la campaña de la fruta, rechazan el facultativo que el departamento les iba a enviar a Aitona al tener antecedentes policiales por conducir ebrio, entre otros presuntos delitos. La decisión de Salud cayó ayer como una bomba en los ayuntamientos al constatar el historial del médico que ya ha trabajado en algunos pueblos de Les Garrigues donde provocó reiterados indicentes (ver desglose). Se trata de M.L.E.A, nacido en el Sáhara y de nacional argelina que ya ha sido detenido varias veces por temas de falsificación de documento público y por conducir con un nivel de alcoholemia penal, cuyas causas están siendo tramitadas por juzgados diferentes, según fuentes próximas al caso. De hecho, también se le instruyó un atestado por conducir teniendo el carnet retirado judicialmente y también está denunciado por conducir sin seguro del vehículo.

Según la alcaldesa de Aitona, Rosa Pujol, hoy jueves debía comenzar a trabajar en el consultorio de esa localidad. “Estábamos contentos hasta que nos han ido llegando por diversos conductos la trayectoria profesional de esta persona. Evidentemente, no pondré la salud de mis vecinos en sus manos”, indicó. El alcalde de Seròs, donde se ubica la ABS, Josep Antoni Romia, remarcó que “en esta cuestión, todos los alcaldes vamos a una. Esta situación no deja de ser un escándalo y un despropósito y hoy en la reunión prevista con los responsables de Salud en Lleida pediremos dimisiones a los resposables. Si faltan médicos deben dar soluciones dignas”. Criticaron que las bajas por crianza se consideren temporales cuando lo son de larga duración y ahondaron en el compromiso del conseller Manel Balcells de atenderlos.Fuentes de Salud confirmaron que este médico no irá al ABS de Seròs y que se encuentra dentro de la bolsa de trabajo donde se pueden presentar todos los aspirantes a trabajar.

Alcaldes de Les Garrigues Altes alertan de los problemas que provocó allí

El Área Básica de Salud (ABS) de La Granadella incorporó a finales de enero a este médico procedente de Toledo para compensar las bajas de facultativos en esas fechas. Esta Área Básica de Salud da servicio a los municipios de Granyena, Juncosa, Bovera, El Soleràs, Els Torms, Bellaguarda y Llardecans, este último en el Segrià. Durante el pasado mes de marzo fijó su residencia en Bovera. Alcaldes de Les Garrigues Altes confirman que, aunque en un principio su llegada se recibía con optimismo en los diferentes consultorios por la falta de profesionales, su estancia en la zona acabó siendo problemática. Durante el periodo de formación no había muchas dificultades. Comenzaban cuando tenía que atender a los pacientes, aseguran. “Muchas de las veces en que viajaba lo hacía sin estar en condiciones y de hecho, se le llegó a detener cuando conducía borracho un vehículo de Salud en uno de los desplazamientos”, explican los alcaldes. En la actualidad, según los ediles, no tiene ocupación ya que, según estas mismas fuentes, su contrato acabó a finales de marzo. “No sabemos si se le rescindió. Lo cierto que es que ahora no trabaja”. “Hemos intentado ayudarle porque, ciertamente, tiene un problema con la bebida y muchas veces hemos tenido que ir a buscarlo al bar”, asegura uno de los primeros ediles. Todos coinciden en que su estancia en La Granadella, Bellaguarda y Bovera no acabó bien “cuando era el fichaje de una persona joven que pintaba bien, aunque hemos intentado ayudarlo con todos los medios que hemos podido”. Los alcaldes de Les Garrigues Altes coinciden con los del Baix Segre en que “no se puede recurrir a un facultativo con estos antecedentes para cubrir bajas de profesionales que se ocupan, nada más y nada menos, que de la salud de otras personas”, aseguran.Según la alcadesa de Aitona, Rosa Pujol, desde Salud se le comunicó esta misma semana que se le había hecho un contrato de un mes a un médico que reside en Bovera. Se le solicitó ayuda para buscar alojamiento ya que esta persona no tiene carnet de conducir.