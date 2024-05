Marc Sisteré, número 2 del PP: «Hago reflexiones inmediatas, pero meditadas»

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

¿Qué hace usted en una lista con 23 años?

Cuando empecé a estudiar me fui interesando por temas de economía y de política que han derivado en ideas y bases que me han llevado a identificarme con el PP e involucrándome de manera activa.

¿El PP ha iniciado la renovación por la base? Cuando usted nació Feijóo ya era veterano...

La fórmula del éxito radica en combinar juventud y experiencia, impulsar políticas desde la juventud pero pensante también en los de siempre.

El PP dice que usted aporta “diversidad generacional”. ¿Qué significa eso?

Es apostar por los jóvenes, que no es que no tengan interés por la política sino que les provoca rechazo y desafección.

No me dirá que no resulta descorazonador que llame la atención que alguien de su edad se meta en política.

Cada uno sigue su camino. La gente tendría que informarse más de lo que pasa en política y recuperar el hábito de leer prensa.

¿Cuántos días necesita para una reflexión profunda?

Hago reflexiones inmediatas, rápidas, pero bien meditadas y acordadas con mi gente, porque me gusta trabajar con efectividad.

Tiene un hermano en los Comuns. ¿Son entretenidas las comidas familiares?

A mi familia evitamos bastante hablar de política. El clima es bueno. Se respetan todas las opiniones.

¿Quién son para usted “los de siempre”?

Los que han sido desde el minuto uno al partido, han vivido di versas generaciones y el han sus tenido con firmeza.

¿Y “los de siempre” en negativo?

A estos no se les tiene que hacer caso. Se trata de pensar en positivo. En “los de siempre” en positivo pienso Xavier Palau, que será el próximo alcalde de Lleida en el 2027 si Dios quiere, y los negativos me los guardo. No me gusta hablar de cosas negativas.