Marc Sisteré, número 2 del PP: «Faig reflexions immediates, però meditades»

Què fa vostè en una llista amb 23 anys?

Quan vaig començar a estudiar em vaig anar interessant per temes d’economia i de política que han derivat en idees i bases que m’han portat a identificar-me amb el PP i a involucrar-m’hi de manera activa.

El PP ha iniciat la renovació per la base? Quan vostè va nàixer Feijóo ja era veterà...

La fórmula de l’èxit rau a combinar joventut i experiència, impulsar polítiques des de la joventut però pensant també en els de sempre.

El PP diu que vostè aporta “diversitat generacional”. Què significa això?

És apostar pels joves, que no és que no tinguin interès per la política sinó que els provoca rebuig i desafecció.

No em dirà que no resulta descoratjador que cridi l’atenció que algú de la seua edat es fiqui en política.

Cadascú segueix el seu camí. La gent hauria d’informar-se més del que passa en política i recuperar l’hàbit de llegir premsa.

Quants dies necessita per a una reflexió profunda?

Faig reflexions immediates, ràpides, però ben meditades i acordades amb la meua gent, perquè m’agrada treballar amb efectivitat.

Té un germà als Comuns. Són entretinguts els dinars familiars?

A la meua família evitem bastant parlar de política. El clima és bo. Es respecten totes les opinions.

Qui són per a vostè “els de sempre”?

Els que han estat des del minut u al partit, han viscut di verses generacions i l’han sos tingut amb fermesa.

I “els de sempre” en negatiu?

A aquests no se’ls ha de fer cas. Es tracta de pensar en positiu. En “els de sempre” en positiu penso en Xavier Palau, que serà el pròxim alcalde de Lleida el 2027 si Déu vol, i els negatius me’ls guardo. No m’agrada parlar de coses negatives.