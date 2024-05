Jordi V. Pou, candidato de Alhora en Lleida: «La respuesta violenta de España terminó el mediodía del 1-O»

Publicado por Marc Codinas Periodista Verificado por Creado: Actualizado:

Lideró la lista de Primàries en Lleida, fue portavoz de Demòcrates y ahora encabeza Alhora ¿Cuáles son sus motivaciones políticas?

Siempre he colaborado con asociaciones de vecinos, culturales y también presidí la asociación de comerciantes del Escorxador. Cuando el objetivo es bueno, no tengo problemas para involucrarme. Asimismo, muchos de los que estamos vinculados con Alhora hemos intentado cambiar las cosas participando antes en colectivos y partidos con trayectoria, pero hemos visto que no se puede.

¿La irrupción de su partido no divide aún más el voto independentista?

Los que están acostumbrados a ganar siempre dicen que las nuevas opciones dividen el voto, se piensan que los votos son suyos. Cabe señalar que desde octubre del 2017 han desaparecido 70.000 votos independentistas. Si esto no es ya dividir el independentismo...

¿Cuál sería el principal escollo para la independencia en el supuesto de una mayoría parlamentaria sólida?

Hace falta una ciudadanía movilizada, liderazgos dispuestos a llegar hasta el final y, finalmente, hacer que el país siga funcionando manteniendo el orden público. La respuesta violenta terminó el mediodía del 1 de octubre, en este aspecto ya no pueden hacer nada más.

Propuestas como la de implantar una doble red escolar han sido objeto de polémica...

No hablamos de una red en catalán y otra en castellano, sino de garantizar el derecho a ser educado en catalán al mismo tiempo que se destinan recursos para que la inmersión lingüística funcione. Es un error presuponer que la inmigración no quiere aprender el idioma del país, pues saben que adaptarse donde uno vive siempre suma.

¿Tiene la Generalitat las competencias para llevarla a cabo?

Asumimos que será necesario confrontar España para poder sacar el país adelante. Es con la confrontación que la gente se moviliza, y ya se cuidará el Estado de sopesar si nos deja o no avanzar.

En cuanto a su plan de implantación de renovables, ¿cómo respondería a las preocupaciones de la payesía sobre el uso de la tierra?

No tiene sentido no aprovechar el potencial solar o eólico que algunas zonas de Lleida ofrecen en comparación a otras. Asimismo, esta implantación debe llevarse a cabo sin perjudicar el sistema productivo del territorio e incluso mejorándolo. Un ejemplo de ello sería usar parte de la energía para modernizar los riegos de los cultivos. Debe ser una inversión de país que huya del modelo extractivo y en la que el territorio sea el primero en beneficiarse.

¿Qué les diría a quienes aseguran que no vale la pena votarlos?

El proyecto no nació para estas elecciones. Cualquier voto depositado en Alhora servirá para avanzar en la revolución hacia la independencia y para que saquemos adelante el partido.