Jordi V. Pou, candidat d'Alhora a Lleida: «La resposta violenta d'Espanya va acabar el migdia de l'1-O»

Va liderar la llista de Primàries a Lleida, va ser portaveu de Demòcrates i ara encapçala Alhora. Quines són les seues motivacions polítiques?

Sempre he col·laborat amb associacions de veïns, culturals i també vaig presidir l’associació de comerciants de l’Escorxador. Quan l’objectiu és bo, no tinc problemes per involucrar-m’hi. Així mateix, molts dels que estem vinculats amb Alhora hem intentat canviar les coses participant abans en col·lectius i partits amb trajectòria, però hem vist que no es pot.

La irrupció del seu partit no divideix encara més el vot independentista?

Els que estan acostumats a guanyar sempre diuen que les noves opcions divideixen el vot, es pensen que els vots són seus. S’ha d’assenyalar que des de l’octubre del 2017 han desaparegut 70.000 vots independentistes. Si això no és dividir l’independentisme...

«La implantació de renovables ha de fugir del model extractiu i beneficiar-nos»

Quin seria el principal escull per a la independència en el supòsit d’una majoria parlamentària sòlida?

Fa falta una ciutadania mobilitzada, lideratges disposats a arribar fins al final i, finalment, fer que el país continuï funcionant mantenint l’ordre públic. La resposta violenta va acabar el migdia de l’1 d’octubre, en aquest aspecte ja no poden fer res més.

Propostes com la d’implantar una doble xarxa escolar han estat objecte de polèmica...

No parlem d’una xarxa en català i una altra en castellà, sinó de garantir el dret a ser educat en català al mateix temps que es destinen recursos perquè la immersió lingüística funcioni. És un error pressuposar que la immigració no vol aprendre l’idioma del país, ja que saben que adaptar-se on un viu sempre suma.

Té la Generalitat les competències per portar-la a terme?

Assumim que serà necessari confrontar Espanya per poder tirar el país endavant. És amb la confrontació que la gent es mobilitza, i ja es cuidarà l’Estat de sospesar si ens deixa o no ens deixa avançar.

«Els que diuen que Alhora divideix l’independentisme creuen que els vots són seus»

Pel que fa al seu pla d’implantació de renovables, com respondria a les preocupacions de la pagesia sobre l’ús de la terra?

No té sentit no aprofitar el potencial solar o eòlic que algunes zones de Lleida ofereixen en comparació a algunes altres. Així mateix, aquesta implantació s’ha de poder dur a terme sense perjudicar el sistema productiu del territori i, fins i tot, millorant-lo. Un exemple d’això seria utilitzar part de l’energia per modernitzar els regs dels cultius. Ha de ser una inversió de país que fugi del model extractiu i en la qual el territori sigui el primer en beneficiar-se.

Què els diria als qui asseguren que no val la pena votar-los?

El projecte no va nàixer per a aquestes eleccions. Qualsevol vot dipositat a Alhora servirà per avançar en la revolució cap a la independència i perquè tirem endavant el partit.