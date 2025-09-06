Primer partit, primera derrota (1-0)
El Lleida CF perd a casa del recent ascendit Can Vidalet en un partit amb poques ocasions clares i amb dues expulsions finals
El partit amb ritme alt i amb diverses ocasions del Lleida en els primers minuts de joc. Un cop passada l’envestida inicial, Can Vidalet ha igualat esforços i ha començat a atacar, amb arribades però sense concretar. Passats els primers 15 minuts, el ritme ha baixat i les aturades de joc han passat a ser més llargues. Al minut 38 ha arribat el gol de Cal Vidalet, en una malentesa defensiva del Lleida. Els últims minuts de la primera meitat han estat marcats per les faltes i targetes mostrades al Lleida.
La segona part ha començat amb el mateix ritme de joc, i amb poca tirada del Lleida, i fins al minut 51 no ha arribat la primera ocasió clara, quan Can Vidalet ha xutat al pal i s’ha passejat la pilota per davant de la línia de gol. Els primers canvis del Lleida han arribat al minut 60, quan Jordi Cortés ha canviat el sistema d’un davanter per dos davanters per intentar igualar el partit. La primera ocasió clara del Lleida ha arribat al minut 67, quan Sempé ha estat a punt de marcar en una rematada molt centrada des de dins de l'àrea. Tot i aquesta ocasió, el conjunt blau no ha estat capaç d’augmentar el ritme i ha continuat amb moltes aturades de joc i amb poques arribades. Al minut 85 ha arribat l’últim clau al partit de Lleida, quan Russi ha intentat parar un contraatac fent mans, rebent la segona targeta groga i quedant expulsat. Ja al descompte, Owono ha estat expulsat per un cop al cap de Sempé. El partit ha acabat amb domini local, fent-se valer del gol del primer equip.
El Lleida perd després d’un gol a la primera meitat i sense poder arribar a tenir oportunitats reals de gol. El pròxim partit serà al Camp d’Esports diumenge 14 a les sis de la tarda.