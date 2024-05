Montse Berenguer, candidata del PP en Lleida: «Los discursos políticos pecan bastante de demagogia»

Trabaja en el departamento de Justicia y es independiente. ¿Por qué hace el salto a la política con el Partido Popular?

Conozco al líder del PP en Lleida, Xavi Palau, y lo ayudé con su programa para las municipales. Me gustó su idea de pisar la calle todos los días y es un buen proyecto. Mi meta es mejorar las cosas desde un punto de vista técnico porque no soy política. Al final los discursos políticos pecan bastante de demagogia. Son frases muy bonitas sin concretar que se hacen sin escuchar a la gente y expertos. Por eso he dado el paso.

En las anteriores autonómicas el PP se quedó sin representación por Lleida. Lo tiene fácil para mejorar resultados teniendo en cuenta el alza de su partido.

Dependerá de los ciudadanos. Quiero representar el centroderecha y la gente desencantada con otros proyectos.

¿Qué puede aportar como diputada?

Una visión más técnica y menos politizada. Defenderemos que la conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca tenga su sede en Lleida y pediremos más apoyo e inversiones de Europa. También puedo aportar mucho en mi área, que es la protección a la infancia y a la adolescencia. Me centraría en lo relacionado con las políticas sociales.

¿Qué es lo prioritario para Lleida?

Tenemos muchos frentes abiertos. En agricultura y ganadería hace falta más infraestructuras, modernizar regadíos, eliminar burocracia y dotar de más ayudas a los payeses y que las reciban a tiempo. También están los problemas de la tercera edad, las listas de espera o el elevado índice de pobreza. Tenemos 350 propuestas concretas para solucionar los frentes de Lleida y Catalunya.

¿Los gobiernos catalanes han dado respuesta a los problemas ciudadanos?

Han hecho cosas muy buenas, pero la política peca de falta de autocrítica. La gente se queja porque no funcionan las cosas, ya sea en salud, educación o agricultura. Se debe buscar la raíz del problema y cómo solucionarlo antes que destinar dinero y recursos porque sí.

Opina como el líder del PP en Catalunya, Alejandro Fernández, que dijo que la inmersión lingüística ha sido un fracaso?

Defendemos el trilingüismo. Yo quiero el catalán y el castellano. Pero para querer una lengua debe implementarse una pedagogía que no consista en repetir palabras como un loro. Hay que entenderla antes que hablarla.

¿Y qué proponen para solucionar el estatus político de Catalunya?

Buscar lo mejor para las personas y dar más recursos para resolver sus problemas. No entraré en trifulcas de este tipo. Soy técnica, no política, pero volver al procés sería un retroceso, no lo veo.

Parece que el Govern estará entre el PSC y los independentistas. ¿Apoyarían la investidura del candidato socialista?

No sé el escenario que nos podemos encontrar tras el 12 de mayo, pero nosotros buscaremos sacar la máxima representación posible. ERC y Junts también tienen sus conflictos y disputas y los socialistas dicen una cosa y luego hacen otra. Tras la campaña veremos.