Montse Berenguer, candidata del PP a Lleida: «Els discursos polítics pequen bastant de demagògia»

Treballa al departament de Justícia i és independent. Per què fa el salt a la política amb el Partit Popular?

Conec el líder del PP a Lleida, Xavi Palau, i el vaig ajudar amb el programa per a les municipals. Em va agradar la idea de trepitjar el carrer cada dia i és un bon projecte. La meua meta és millorar les coses des d’un punt de vista tècnic perquè no soc política. Al final els discursos polítics pequen de demagògia. Són frases molt boniques sense concretar que es fan sense escoltar la gent i experts. Per això he fet el pas.

En les anteriors autonòmiques el PP es va quedar sense representació per Lleida. Ho té fàcil per millorar resultats tenint en compte l’alça del seu partit.

Dependrà dels ciutadans. Vull representar el centredreta i la gent desencisada amb altres projectes.

Què pot aportar com a diputada?

Una visió més tècnica i menys polititzada. Defensarem que la conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca tingui la seu a Lleida i demanarem més suport i inversions d’Europa. També puc aportar molt en la meua àrea, que és la protecció a la infància i a l’adolescència. Em centraria en el relacionat amb les polítiques socials.

«Vull representar el centredreta i a la gent desencisada amb altres projectes»

Què és el prioritari per a Lleida?

Tenim molts fronts oberts. En agricultura i ramaderia fa falta més infraestructures, modernitzar regadius, eliminar burocràcia i més ajuts als pagesos i que els rebin a temps. També hi ha els problemes de la tercera edat, les llistes d’espera o l’elevat índex de pobresa. Tenim 350 propostes concretes per solucionar els fronts de Lleida i Catalunya.

Els governs catalans han donat resposta als problemes ciutadans?

Han fet coses molt bones, però la política peca de mancada d’autocrítica. La gent es queixa perquè no funcionen les coses, ja sigui en salut, educació o agricultura. S’ha de buscar l’arrel del problema i com solucionar-lo abans que destinar diners i recursos perquè sí.

Opina com el líder del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, que va dir que la immersió lingüística ha estat un fracàs?

Defensem el trilingüisme. Jo vull el català i el castellà. Però per voler una llengua ha d’implementar-se una pedagogia que no consisteixi a repetir paraules com un lloro. Cal entendre-la abans que parlar-la.

«Defensarem que la seu del departament d’Agricultura estigui a Lleida»

I què proposen per solucionar l’estatus polític de Catalunya?

Buscar el millor per a les persones i donar més recursos per resoldre problemes. No entraré en baralles així. Soc tècnica, no política, però tornar al procés seria un retrocés, no ho veig.

Sembla que el Govern serà entre el PSC i els independentistes. Donarien suport a la investidura del candidat socialista?

No sé l’escenari que ens podem trobar després del 12 de maig, però nosaltres buscarem treure la màxima representació possible. ERC i Junts també tenen els seus conflictes i disputes i els socialistes diuen una cosa i després en fan una altra. Després de la campanya ho veurem.