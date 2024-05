«No entraremos en un tripartito que quiera construir el Hard Rock»

Publicado por Marc Codinas Periodista Verificado por Creado: Actualizado:

En pocos años ha ostentado cargos en la Paeria y la Diputación, fue candidata al Congreso y ahora aspira al Parlament. ¿No dijo que dejaría la política?

Combino mi profesión como jurista con la campaña. La convocatoria de elecciones ha ido muy rápida y Comuns-Sumar necesitaba un candidato que conociera el territorio, por lo que me lo pidieron y acepté.

¿Qué espera de estas elecciones?

Nuestro objetivo es que se hable de Lleida, de sus problemas y de las soluciones que nosotros aportaríamos. Obviamente, aspiramos a obtener representación, aunque somos conscientes del reto que supone.

¿Votaría su partido en contra de unos presupuestos del PSC si incluyeran el Hard Rock?

Absolutamente. No tendría ningún sentido entrar en un tripartito que contemplara este proyecto.

¿En qué consiste su propuesta sobre un sistema de financiación propio?

Defendemos una Agencia Tributaria propia que gestione el 100% recaudado en Catalunya. Actualmente no tenemos una financiación justa, por lo que primero hay que aumentar las competencias del Govern en materia tributaria.

¿Qué votaría usted en un referéndum sobre la independencia de Catalunya?

Yo votaría a favor. Mi partido no es abiertamente independentista, aunque defiende el derecho a decidir a través de un referéndum con todas las garantías, con una ley que regule las mayorías y las condiciones. No basta solo con una mayoría parlamentaria independentista. La ciudadanía se sintió ya muy engañada en 2017.

Está vinculada a distintas entidades de voluntariado del territorio..

En mi tiempo libre milito en el Banco del Tiempo, una entidad anticapitalista que quiere fortalecer las redes vecinales y comunitarias. También formo parte de Plataforma per la Llengua y del grupo feminista de Ponent Dones Lleida. Creo que el feminismo, en este caso a nivel asociativo, ha acelerado cambios legislativos en materia de mujeres e igualdad.

¿Cree que las entidades que conforman el tercer sector suplen carencias de la Administración?

Desgraciadamente sí. En el ámbito de entidades de mujeres, son estas las que a menudo asumen asistencia psicológica, jurídica o simplemente social. También pienso que las entidades no pueden institucionalizarse, ya que correrían el riesgo de ser silenciadas.

La MAT que discurrirá por l’Horta depende del Gobierno (estatal) del cual su partido forma parte. ¿No pudieron hacer nada para evitarla?

Estamos en contra de este tipo de macroproyectos porque trinchan el territorio. Propusimos una modificación de la ordenanza y elevamos la cuestión a nuestro grupo del Parlament. Es lo que tienen los gobiernos de coalición, que a veces tus socios hacen cosas que no te gustan. Es algo que viví en mi propia piel en la Paeria con Torresalses.

Hace unos seis meses que resurgió la asociación de vecinos de la Mariola con usted al frente y ahora es el candidato de Cs. ¿Por qué da el salto a la política ahora?

Cuando recibí la propuesta de mi partido delegué mis funciones en la asociación porque no pude decirle que no a Carlos Carrizosa. Entré en Cs porque tienen unos principios que siguen intactos y soy de los que cuando más se complican las cosas dan un paso adelante.

¿Qué proponen para Lleida?

Recuperar el poder adquisitivo de la población suprimiendo varios impuestos; reducir las listas de espera de la sanidad pública; reforzar la seguridad; construir más vivienda pública y hacerla más accesible para los jóvenes; y proteger a las personas mayores agilizando las solicitudes para la dependencia para mejorar su bienestar. Son cinco prioridades a las que la Generalitat no ha dado respuesta. Creo que socialmente estamos peor ahora que hace 25 años.

Parece que han aparcado el discurso nacional para enfocarlo en uno más social.

Nacimos para combatir el nacionalismo, pero también el bipartidismo, que no se ha preocupado por los problemas de la gente. Hemos tenido candidatos que han hablado de temas más nacionales, pero también me preocupa y mucho que la gente pueda llegar a final de mes.

¿El procés se ha acabado?

No, está cogiendo carrerilla con la complicidad del PSC y del PP, que creo que son lo peor que le ha pasado a la democracia. Si a Sánchez o Feijóo les conviene pactar con Puigdemont, lo harán.

Critica mucho al PP, pero estuvieron cerca de ir juntos en estas autonómicas.

De las 25 personas del consejo general de Cs solo dos lo querían y hubiera sido lo más fácil, pero traicionaríamos nuestros ideales. Prefiero no salir y ser leales a nuestros votantes.

¿Cómo explica que en 6 años pasen de ser la fuerza más votada en el Parlament a que ahora esté en juego su presencia?

Hemos perdido apoyos porque Mariano Rajoy no se atrevió a convocar elecciones tras la moción de censura de 2018, por una mala gestión de los resultados electorales de 2019 y por el descenso de la participación en las elecciones catalanas de 2021, en las que la abstención nos afectó especialmente. Pero si no logramos representación, algo que tenemos difícil, seguiremos trabajando por los leridanos.

Lo tienen difícil, pero podrían ser decisivos. ¿Investirían a Illa?

¿Al Illa que un día dice que no habrá indultos y luego los hay, que no habrá amnistía y luego la hay y que ahora dice que no habrá un referéndum? Es imposible. Lo que no haremos es que nos utilicen para hacer un referéndum de autodeterminación.

¿Este 12M es para Cs un todo o nada?

Las elecciones servirán para ver quién está con nosotros y conocer nuestra base, pero pase lo que pase seguiremos defendiendo a la ciudadanía. Estoy convencido de que en Barcelona tendremos representación. y será el momento de reconstruir-nos para establecer un futuro mucho mejor para Ciutadans.