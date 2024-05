Elena Ferre, candidata de Comuns Sumar per Lleida: «No entrarem en un tripartit que vulgui construir el Hard Rock»

La candidata per a Comuns Sumar, Elena Ferre. - M. CODINAS

En pocs anys ha ostentat càrrecs a la Paeria i la Diputació, va ser candidata al Congrés i ara aspira al Parlament. No va dir que deixaria la política?

Combino la meua professió com a jurista amb la campanya. La convocatòria d’eleccions ha anat molt ràpida i Comuns-Sumar necessitava un candidat que conegués el territori, per la qual cosa m’ho van demanar i vaig acceptar.

Què espera d’aquestes eleccions?

El nostre objectiu és que es parli de Lleida, dels seus problemes i de les solucions que nosaltres aportaríem. Òbviament, aspirem a obtenir representació, tot i que som conscients del repte que suposa.

Votaria el seu partit en contra d’uns pressupostos del PSC si incloguessin el Hard Rock?

Absolutament. No tindria cap sentit entrar en un tripartit que contemplés aquest projecte.

En què consisteix la seua proposta sobre un sistema de finançament propi?

Defensem una Agència Tributària pròpia que gestioni el 100% recaptat a Catalunya. Actualment no tenim un finançament just, per la qual cosa primer cal augmentar les competències del Govern en matèria tributària.

Què votaria vostè en un referèndum sobre la independència de Catalunya?

Jo votaria a favor. El meu partit no és obertament independentista, encara que defensa el dret a decidir a través d’un referèndum amb totes les garanties, amb una llei que reguli les majories i les condicions. No n’hi ha prou només amb una majoria parlamentària independentista. La ciutadania ja es va sentir molt enganyada el 2017.

Està vinculada a diferents entitats de voluntariat del territori...

En el meu temps lliure milito al Banc del Temps, una entitat anticapitalista que vol enfortir les xarxes veïnals i comunitàries. També formo part de Plataforma per la Llengua i del grup feminista de Ponent Dones Lleida. Crec que el feminisme, en aquest cas a nivell associatiu, ha accelerat canvis legislatius en matèria de dones i igualtat.

Creu que les entitats que conformen el tercer sector supleixen carències de l’Administració?

Desgraciadament sí. En l’àmbit d’entitats de dones, són aquestes les que sovint assumeixen assistència psicològica, jurídica o simplement social. També penso que les entitats no poden institucionalitzar-se, ja que correrien el risc de ser silenciades.

La MAT que discorrerà per l’Horta depèn del Govern (estatal) del qual el seu partit forma part. No van poder fer res per evitar-la?

Estem en contra d’aquest tipus de macroprojectes perquè trinxen el territori. Vam proposar una modificació de l’ordenança i vam elevar la qüestió al nostre grup del Parlament. És el que tenen els governs de coalició, que de vegades els teus socis fan coses que no t’agraden. És una cosa que vaig viure a la meua pròpia pell a la Paeria amb Torre Salses.