Investiguen un mosso de Lleida per no pagar en una gasolinera i per un robatori

Els Mossos d’Esquadra investiguen un agent de la policia catalana de Lleida de 49 anys per la suposada implicació en un robatori violent que es va produir el cap de setmana passat a la capital del Segrià i per una suposada estafa per no pagar en una gasolinera de la Franja, segons ha pogut saber aquest diari.

La prefectura dels Mossos a Ponent ha demanat a la comissaria d’Afers Interns que obri una investigació perquè aclareixin quina responsabilitat tindria l’agent en aquests il·lícits. Als Mossos els consta una denúncia per l’impagament en una gasolinera i les diligències obertes per la Guàrdia Urbana pel robatori del cap de setmana passat.

Es tracta d’un assalt violent que hi va haver diumenge a la matinada a Pardinyes, en què la Urbana va arrestar un home de 44 anys acusat de sostreure un mòbil a l’interior d’un bar. L’agent investigat, segons els testimonis, va intentar evitar que el lladre fos retingut per ciutadans després de ser descobert i, per a això, els va mostrar la placa policial.

La Urbana va informar dilluns que una patrulla va observar la matinada de diumenge al carrer Tarragona un grup nombrós de persones i semblava que hi havia una baralla. Els agents es van entrevistar amb implicats i testimonis, i va resultar que un d’ells suposadament havia robat a la distracció un mòbil a un home en un bar proper, el propietari del local se’n va adonar i ambdós van sortir darrere de l’autor. Quan va ser descobert, l’individu va agredir ambdós per poder fugir, la qual cosa no va aconseguir per l’ajuda d’altres clients.

Alguns d’ells van manifestar que un amic del lladre, que anava en un cotxe, va intentar evitar que el retinguessin i per a això va mostrar la placa de policia –estava fora de servei–.

De fet, el mosso va ser identificat pels urbans, que no el van arrestar per no tenir clar el seu grau d’implicació en el robatori, però van obrir diligències per donar “protecció” al suposat lladre.

Quant a la presumpta estafa, se l’investiga per l’impagament de combustible en una gasolinera de la Franja on hauria fet valer la seua condició de policia. A més, contra ell consta la denúncia d’una persona que li reclama un deute.

Es tracta del tercer mosso de Ponent que és denunciat en mesos per la mateixa policia catalana. Un d’ells va ser arrestat el 26 de març acusat de blanqueig de capitals vinculats amb el narcotràfic. Els investigadors el relacionen amb la partida de cocaïna més gran intervinguda a Lleida: els 620 quilos que van ser decomissats el 2022. Un altre agent està investigat en una altra causa per tràfic de cocaïna, com va avançar SEGRE. Va ser apartat del servei.