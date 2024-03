Imputat i apartat del servei un mosso d'esquadra de Lleida per tràfic de cocaïna

Un mosso d’esquadra de l’Àrea Bàsica Policial (ABP) de Lleida ha estat imputat com a presumpte autor d’un delicte de tràfic de cocaïna, segons ha pogut saber aquest diari.

L’agent, I.G.G., va ser denunciat al desembre per la Divisió d’Assumptes Interns (DAI) de la policia catalana davant dels indicis que podria estar dedicant-se a aquesta activitat il·lícita. A més, com a mesura cautelar se’l va suspendre de funcions, és a dir, sense feina ni sou, a l’espera de la resolució del judici. Tanmateix, l’agent ha agafat la baixa, per la qual cosa no li han pogut aplicar la mesura, segons van informar fonts solvents.El jutjat d’Instrucció número 1 de Lleida s’ha fet càrrec del cas i està previst que l’agent declari les properes setmanes com a investigat per un delicte contra la salut pública, juntament amb altres persones també imputades en la mateixa causa. El cas es remunta a mitjans de juny de l’any passat quan els Mossos d’Esquadra van detenir un veí de Lleida per tràfic de substàncies estupefaents. Entre altres diligències, se li va intervenir el telèfon mòbil per ser analitzat davant de les sospites que hi hagués més persones implicades en tràfic de drogues. De l’anàlisi del terminal es va comprovar que l’arrestat mantenia converses per WhatsApp amb diversos individus per a la presumpta adquisició i la venda de drogues, especialment cocaïna, i un d’ells era un agent dels Mossos, que seria consumidor i venedor. La DAI, la secció dels Mossos encarregada d’investigar internament la conducta del cos policial, va acabar imputant l’agent i, com a mínim, quatre persones més. En aquests assumptes fins que no hi hagi una resolució judicial, la DAI no pot emetre una resolució final, encara que sí que pot prendre mesures cautelars com ha estat en aquest cas.

Converses gairebé diàriament amb un presumpte traficant

La Unitat Central d’Informàtica Forense i de Noves Tecnologies de la Policia Científica va fer el buidatge dels xats de WhatsApp del mòbil d’un lleidatà que va ser arrestat per drogues el 15 de juny de l’any passat, cosa que va permetre identificar almenys quatre persones relacionades amb el tràfic de cocaïna. Una d’elles era I.G.G., que utilitzava dos terminals que estaven a nom d’un familiar, segons els investigadors. L’arrestat i l’agent haurien mantingut almenys una quinzena de converses entre l’11 de maig i l’11 de juny, quatre dies abans de la detenció. Utilitzaven un argot propi per evitar ser descoberts, segons els investigadors, com “escama” o “guix”, que seria cocaïna de major o menor qualitat, segons les indagacions. Al domicili de l’arrestat al juny, els Mossos van trobar 394 grams de cocaïna i 14.000 euros, per la qual cosa consideren que hi havia una xarxa que podia obtenir grans quantitats.