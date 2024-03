El mosso de Lleida investigat va llogar la nau on anaven els 620 quilos de cocaïna

S.O.M., l’agent dels Mossos d’Esquadra detingut dimarts en un operatiu de la policia catalana i de la Guàrdia Civil acusat de blanqueig de capitals relacionat amb el narcotràfic, va llogar al seu nom la nau on anava destinat el rotor de 12 tones procedent de Panamà en el qual van trobar 620 quilos de cocaïna –valorada en 22 milions d’euros–, segons ha pogut saber aquest diari. Val a recordar que el rotor va ser interceptat al port de Barcelona i el van obrir en una nau del polígon El Segre sota fortes mesures de seguretat, per la qual cosa no va arribar al magatzem de la seua destinació. Les indagacions per aquesta partida –la major que s’ha intervingut a Ponent– van derivar en una investigació paral·lela sobre S.O.M. que ha acabat amb el seu arrest per blanqueig de capitals. És una investigació conjunta entre Mossos, Guàrdia Civil i Vigilància Duanera.

Tanmateix, la Divisió d’Afers Interns (DAI) dels Mossos ja havia investigat en altres ocasions l’agent per la seua presumpta relació amb delinqüents, segons indiquen fonts solvents. De fet, el 2015 va ser suspès quinze dies de feina i sou per passar informació d’arxius policials (vegeu SEGRE de dijous). Pel que sembla, fins i tot van sospitar que havia passat informació de narcoassalts.

L’agent va quedar en llibertat amb càrrecs dimecres després de passar a disposició judicial. El jutge li va retirar el passaport i li va prohibir la sortida del país amb l’obligació d’acudir periòdicament al jutjat. A més de per blanqueig de capitals, la causa està oberta per falsedat documental. D’altra banda, la Fiscalia va sol·licitar que pagués una fiança de 60.000 euros, que el jutge va desestimar. Ha estat suspès de sou i feina. Es dona la circumstància que es tracta de l’agent que va denunciar, com a testimoni protegit, comandaments dels Mossos a Lleida per l’1-O, una causa que va ser arxivada. El fiscal i el jutge li van preguntar sobre suposades actuacions dels comandaments dels Mossos a Ponent per facilitar la celebració del referèndum, però els investigats van ser exculpats sense que ni tan sols se celebrés el judici al determinar-se que no havia existit cap indici de la comissió de cap delicte. La Fiscalia va recórrer, però l’Audiència va ratificar l’arxivament.