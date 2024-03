Llibertat amb càrrecs per al mosso detingut per blanqueig de capitals

El Jutjat d’Instrucció de Lleida de guàrdia va decretar ahir la llibertat provisional amb càrrecs per a S.O.M., l’agent dels Mossos d’Esquadra detinguts dimarts en un operatiu de la policia catalana i de la Guàrdia Civil acusat de blanqueig de capitals. Segons van informar fonts judicials, l’agent va comparèixer davant del jutge, que va decretar llibertat provisional, retirada del passaport, prohibició de sortida del país i personació periòdica en seu judicial. A banda de per blanqueig de capitals, la causa està oberta per falsedat documental. Per la seua part, la Fiscalia va sol·licitar que pagués una fiança de 60.000 euros. Mentrestant, la divisió d’Afers Interns dels Mossos ha suspès de sou i feina l’agent.

L’agent feia temps que era investigat. Se’l relaciona amb la partida de cocaïna més gran intervinguda mai a Lleida, 620 quilos, que van ser decomissats el gener del 2022 en un rotor de dotze tones procedent de Panamà que tenia per destinació una societat. A més, es dona la circumstància que es tracta de l’agent que va denunciar, com a testimoni protegit, comandaments dels Mossos a Lleida per l’1-O, una causa que va ser arxivada.D’altra banda, l’investigat apareix en un vídeo d’un míting que Santiago Abascal, líder de Vox, va fer a Barcelona el juny del 2018. SEGRE ha tingut accés a les imatges, que han estat retirades de les xarxes socials i de les pàgines d’internet i perfils dels ultres. Segons ha pogut saber aquest diari, l’agent va al·legar que la trobada va ser casual però no només hi hauria anat com a simpatitzant, sinó com a col·laborador del responsable de seguretat de l’acte, íntim amic seu. A més, la relació de negocis del detingut amb un conegut empresari de Lleida va fer que, al no trobar Vox cap local a Lleida per fer un míting, acabessin en un restaurant propietat familiar de l’empresari lleidatà. A més, el 2015 l’agent investigat va ser expedientat i suspès durant quinze dies de sou i feina per passar dades informatitzades dels arxius policials a persones que les utilitzaven en benefici propi, com gent de l’òrbita de Vox, concretament de l’àrea de seguretat en la qual el mosso havia col·laborat.