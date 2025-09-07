La Lluna es tenyirà de roig aquesta nit en un espectacular eclipsi total visible des de Lleida
El fenomen astronòmic podrà observar-se des de punts elevats i zones sense contaminació lumínica des de les 20:18
La lluna es tenyirà de roig aquesta nit en l’eclipsi total, conegut com a “lluna de sang” i que serà visible en gran part del món, especialment des d’Àsia, Oceania, Europa i parts de l’Antàrtida i l’est de Sud-amèrica.
La fase de totalitat, on la lluna es tenyeix de roig, serà observable per a aproximadament el 85% de la població mundial. L’eclipsi total es produirà entre les 20.18 i les 20.53 hores.
Des de Lleida, es podrà observar la lluna sortint ja eclipsada totalment, amb la fase roja seguida de la parcialitat. A la sortida, estarà molt baixa, per la qual cosa es recomana un punt elevat amb horitzó clar. Es recomana situar-se en zones de baixa contaminació lluminosa, als afores de Lleida, el Parc Astronòmic del Montsec o qualsevol camp obert allunyat dels llums urbans, a més de les zones habilitades per la Societat Astronòmica de Lleida (SALL).
Un eclipsi de Lluna passa quan la Terra s’interposa entre el Sol i el satèl·lit natural. En estar alineats, el disc lunar se situa just després de l’ombra projectada per la Terra i durant diverses hores es pot observar un gradual enfosquiment de la seua superfície. Com que el satèl·lit es troba en una posició oposada a la del Sol, els eclipsis lunars sempre succeeixen en fase de Lluna plena. En un eclipsi total es poden distingir tres etapes: penombra, parcial i total. Al llarg de les mateixes, la Lluna canviarà la seua aparença i la seua tonalitat, es tornarà més vermellosa així que l’eclipsi s’aproximi al màxim, previst a les 22.53 hores. Durant aquesta fase, la Lluna rebrà del Sol una llum indirecta i refractada per l’atmosfera de la Terra.
L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, assistirà a l’observació de l’eclipsi lunar des del Castell del Rei a La Seu Vella, en un acte que organitza el Consorci del Turó de La Seu Vella. A diferència del de sol, l’eclipsi lunar no comporta cap risc per a la vista i, per tant, no requereix cap filtre per a la seua observació a simple vista.