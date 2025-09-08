SUCCESSOS
La víctima de la Baronia de Rialb va ser assassinada per no pagar 30.000 euros a un guàrdia civil
Segons creuen els investigadors i el jutge, que ahir va ordenar l’ingrés a la presó dels tres sospitosos. El comandament policial li hauria demanat aquests diners per donar-li informació d’una investigació
El jutge de Primera Instància i Instrucció de Solsona va prendre ahir declaració a la seu de l’Audiència Provincial de Lleida als tres arrestats pel crim de Joan Coromina el 25 de gener del 2022 a la Baronia de Rialb. La causa està oberta per un delicte d’homicidi, van apuntar des del TJSC. En el cas del comandant de la Guàrdia Civil retirat F.G.P., està imputat per un delicte d’inducció a l’homicidi i un altre de revelació i descobriment de secrets.
Els altres dos sospitosos estan acusats com a cooperadors, segons fonts solvents. Segons els investigadors, la víctima podria haver estat assassinada per no pagar 30.000 euros al comandament policial a canvi que li donés una informació sobre una investigació contra Coromina per presumpte contraban de tabac a Portugal. El jutge d’instrucció va decretar presó provisional comunicada i sense fiança per als tres.
Pel que sembla, els veïns de Cervera i de Lleida detinguts haurien actuat com a mitjancers entre la víctima i el comandant de la Guàrdia Civil retirat perquè aquest últim ajudés Coromina a tenir informació sobre una investigació en contra seu. Segons els investigadors, hi hauria hagut una reunió entre tots dos pocs dies abans que el d’Oliana fos trobat sense vida. En l’esmentada trobada, segons apuntarien les indagacions, el comandament policial li va demanar la quantitat de dinaers a canvi d’informació, a la qual cosa la víctima es va negar.
Els investigadors creuen que el comandant hauria pogut encarregat l’assassinat de Coromina. Els indicis en contra seu se centren en les declaracions dels altres dos implicats, així com d’altres testimonis que corroboren les reunions i el seu contingut. També en les anàlisis dels telèfons dels investigats.
El jutge d’instrucció, que va preferir desplaçar-se ahir fins a Lleida per prendre declaració als investigats, va decretar-ne l’ingrés a la presó al considerar que existeix risc de fuga i de destrucció de proves. Els arrestos es van portar a terme dimarts passat en un operatiu conjunt entre la Guàrdia Civil i els Mossos d’Esquadra. A més del comandant ja retirat de la Guàrdia Civil, van ser detinguts un veí de Lleida, propietari d’un taller mecànic al costat de l’Ll-11, i un veí de Cervera que coneixia la víctima des de la seua joventut i que havien estat socis en una joieria.
La víctima va ser trobada amb un tret precís al pit, efectuat a uns 100 metres de distància, presumiblement per un franctirador, en una zona boscosa a Gualter, al municipi de la Baronia de Rialb. Joan Coromina, natural d’Oliana i de 61 anys, va viure molt temps a Andorra fins que va tornar a Catalunya i va fixar la seua residència a Cervera.