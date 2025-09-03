El de la Baronia de Rialb, segon crim resolt després de l'assassí de pagesos
El comandant, ja retirat, va dirigir la Policia Judicial a Lleida i va ser arrestat per fer els ulls grossos a la duana d’Andorra als anys 80
El crim de la Baronia de Rialb és el segon que es resol aquest any després de la detenció a finals del passat mes de març d’El Mourabit Ahmmar, el presumpte assassí d’un agricultor de Vilanova de la Barca el gener de l’any passat i de dos pagesos més a Navarra a finals del 2023. El Mourabit va ser arrestat a la localitat de Besiers, a França, com va avançar SEGRE, on va fugir després del crim a Ponent.
De 54 anys d’edat, de nacionalitat espanyola i origen marroquí, havia estat condemnat per gihadisme i amb prou feines unes setmanes abans del primer crim –el 23 de novembre del 2023 a Tudela– es va arrancar un braçalet de control telemàtic que portava i va fugir. Residia a Vitòria i els seus familiars en van denunciar la desaparició.
