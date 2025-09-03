SEGRE

El de la Baronia de Rialb, segon crim resolt després de l'assassí de pagesos

El comandant, ja retirat, va dirigir la Policia Judicial a Lleida i va ser arrestat per fer els ulls grossos a la duana d’Andorra als anys 80

Agents d’investigació dels Mossos al lloc del crim que va tenir lloc el 25 de gener del 2022.

Agents d'investigació dels Mossos al lloc del crim que va tenir lloc el 25 de gener del 2022.

El crim de la Baronia de Rialb és el segon que es resol aquest any després de la detenció a finals del passat mes de març d’El Mourabit Ahmmar, el presumpte assassí d’un agricultor de Vilanova de la Barca el gener de l’any passat i de dos pagesos més a Navarra a finals del 2023. El Mourabit va ser arrestat a la localitat de Besiers, a França, com va avançar SEGRE, on va fugir després del crim a Ponent.

De 54 anys d’edat, de nacionalitat espanyola i origen marroquí, havia estat condemnat per gihadisme i amb prou feines unes setmanes abans del primer crim –el 23 de novembre del 2023 a Tudela– es va arrancar un braçalet de control telemàtic que portava i va fugir. Residia a Vitòria i els seus familiars en van denunciar la desaparició.

