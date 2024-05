Exigen dimisiones por cobrar tasas por reclamaciones al Canal d'Urgell

La plataforma Manifest del Gran Urgell reclama la dimisión de los directivos del Canal d’Urgell por cobrar tasas para dar trámite a las reclamaciones patrimoniales que cientos de agricultores han presentado a la Casa Canal. Son de payeses que se quedaron sin regar el cereal tras el cierre del canal Principal el 25 de abril de 2023 para preservar los frutales, una medida inédita que generó cuantiosas pérdidas y quejas. Exigen compensaciones por perjuicios que atribuyen a una mala gestión de la sequía.

El Manifest afirma que ha habido cientos de reclamaciones y critica el cobro de una tasa de 30 euros para partícipes y de 60 para los que no lo son por tramitar reclamaciones, ya que lo considera ilegal. La entidad cree que la tasa tiene un “componente disuasorio, pensando que muchos nos echaremos atrás por tener que pagar”. La Casa Canal justifica estos pagos por un acuerdo de la junta de febrero de 2023. Sin embargo, el Manifest considera que lo aprobado entonces “no hace referencia a tasas por atender reclamaciones patrimoniales y solo se actualizan los importes para tramitar expedientes, diferenciando los que son con salida de técnicos sobre el terreno y los que no”. Por esta razón, la plataforma critica a los dirigentes de la comunidad de regantes, a los que culpan de no haber apoyado sus protestas. “Quieren negarnos el derecho a reclamar, además de intentar desgastarnos con maniobras burdas”, dicen. Los culpan de ser “los únicos responsables de nuestra situación por su ineptitud y actitud desafiante y nada dialogante, que no los hace dignos de nuestra confiaza”. Pese a estar en desacuerdo con la tasa, instan a los que presentar reclamaciones a pagarla, dejando claro que se reclamará su retorno, y adjuntar toda la documentación que se reclama en cuanto a la valoración de daños y el número de la reclamación.

Por su parte, el presidente del Canal d’Urgell, Amadeu Ros, afirmó que “desde hace años tenos acordado aplicar un pequeño importe por la tramitación de expedientes, distinguiendo entre los peticionarios partícipes y los que no lo son”, ya que son operaciones complicadas que llevan mucho tiempo y trabajo, dijo. En cuanto a las reclamaciones de dimisión, Ros dijo que todos los que están al frente de la Casa Canal han sido elegidos democráticamente y que no se han tomado decisiones con las que la mayoría no estuviera conforme. Más de cien reclamaciones patrimoniales se presentaron ya em marzo por no haber podido regar el cereal durante la pasada campaña, con demandas de compensación que oscilaban entre los 1.000 y 45.000 euros.

Rechazo a una planta de purines cerca del canal

Vecinos de Santa Maria de Montmagastrell, núcleo de Tàrrega, han mostrado su rechazo unánime a un proyecto para instalar una planta de tratamiento de deyecciones ganaderas, que tendría una capacidad de 27.375 metos cúbicos anuales de purín de cerdo y que afectarían el entorno del Canal d’Urgell. La CUP en el ayuntamiento de Tàrrega y en el de Tornabous prevén presentar alegaciones, informa Laia Pedrós.

Primeras ayudas al cereal por pérdidas del 2023

La Generalitat ha aprobado el primer pago de ayudas a los cultivos herbáceos, y también a los hortícolas, afectados porla grave sequía del año pasado. En este primer paquete de ayudas se ha autorizado pagar 1.567 solicitudes que suman un importe de 11.778.605 euros, que se percibirán, según fuentes del departamento de Acción Climática, en los próximos días. El conjunto de las ayudas asciende a 67 millones.