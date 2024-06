En marcha la censura para destituir al alcalde de Puigverd de Lleida

Los ediles de Junts y ERC que promueven la censura junto con el del PSC (que no está en la foto). - R.R.

La moción de censura para destituir al alcalde de Puigverd de Lleida, Josep Solsona, ya está en marcha. La promueven 3 de los 5 concejales de Junts para nombrar alcaldesa a la juntista Úrsula Barrufet, y han recibido el apoyo de las 3 de ERC y el del PSC. Entre todos suman una amplia mayoría, con 7 de los 9 miembros del consistorio. La registraron de forma telemática, y la secretaria municipal deberá verificar que cumple los requisitos formales que exige la normativa. A partir de entonces, deberá someterse a votación en 10 días hábiles.

La censura se presentó horas después del pleno a mediodía que formalizó la expulsión del grupo municipal de Junts del alcalde, suspendido de militancia desde su detención el 8 de marzo, y del único concejal del partido que le brinda apoyo. La sesión se celebró a instancias de los ediles de Junts que promueven la destitución de Solsona.El primer edil tomó la palabra en el pleno para afirmar que su expulsión era una “martingala” para presentar una moción de censura contra él. Advirtió que “la normativa española regula el transfuguismo”, en alusión a los 3 ediles de Junts, y expresó su intención de acogerse a ella.Precisamente, la expulsión del grupo municipal de Junts del alcalde tiene como fin evitar la penalización de la normativa contra el transfuguismo. Esta exige un voto adicional por cada miembro del mismo grupo del alcalde que apoye destituirlo. Los ediles de Junts que promueven la moción de censura la presentaron cuando se hizo oficial el paso de Solsona a la condición de no adscrito. De hecho, acudieron a las oficinas municipales para registrarla después del pleno. Sin embargo, no pudieron hacerlo, puesto que la secretaria se ausentó a los pocos minutos de finalizar la sesión, y la registraron horas después de forma telemática.La moción argumenta el cese del alcalde por “conflictos” que “han comportado que el alcalde ya no cuente con la confianza de los miembros del consistorio”. Tras la detención de Solsona, la mayoría de su grupo municipal le instó a dejar la alcaldía, algo que él rechazó. Desde entonces, cargos por amenazas y malos tratos en el seno del hogar contra él se han archivado, si bien la Fiscalía pide reabrir la investigación sobre este último. Asimismo, se investiga una acusación contra el primer edil por presunto abuso a una menor.Esta es la segunda moción de censura en Puigverd de Lleida desde la que destituyó a Sandra Barberà (ERC) y dio la alcaldía a Solsona en 2022. Es también la segunda en Lleida en este mandato municipal desde la de Ribera d’Ondara el pasado marzo.