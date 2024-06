En marxa la censura per destituir l'alcalde de Puigverd de Lleida

La moció de censura per destituir l’alcalde de Puigverd de Lleida, Josep Solsona, ja està en marxa. La promouen 3 dels 5 regidors de Junts per nomenar alcaldessa la juntaire Úrsula Barrufet, i han rebut el suport de les 3 d’ERC i el del PSC. Entre tots sumen una àmplia majoria, amb 7 dels 9 membres del consistori. La van registrar de forma telemàtica, i la secretària municipal haurà de verificar que compleix els requisits formals que exigeix la normativa. A partir de llavors, s’haurà de sotmetre a votació en 10 dies hàbils. La censura es va presentar hores després del ple al migdia que va formalitzar l’expulsió del grup municipal de Junts de l’alcalde, suspès de militància des de la seua detenció el 8 de març, i de l’únic regidor del partit que li brinda suport. La sessió es va celebrar a instàncies dels edils de Junts que promouen la destitució de Solsona.

El primer edil va prendre la paraula en el ple per afirmar que la seua expulsió era una “martingala” per presentar una moció de censura contra ell. Va advertir que “la normativa espanyola regula el transfuguisme”, en al·lusió als tres edils de Junts, i va expressar la seua intenció d’acollir-s’hi.Precisament, l’expulsió del grup municipal de Junts de l’alcalde té com a finalitat evitar la penalització de la normativa contra el transfuguisme. Aquesta exigeix un vot addicional per cada membre del mateix grup de l’alcalde que doni suport a destituir-lo. Els edils de Junts que promouen la moció de censura la van presentar quan es va fer oficial el pas de Solsona a la condició de no adscrit. De fet, van acudir a les oficines municipals per registrar-la després del ple. Tanmateix, no van poder fer-ho, ja que la secretària es va absentar al cap de pocs minuts de finalitzar la sessió, i la van registrar hores després de forma telemàtica. La moció argumenta el cessament de l’alcalde per “conflictes” que “han comportat que l’alcalde ja no compti amb la confiança dels membres del consistori”. Després de la detenció de Solsona, la majoria del seu grup municipal el va instar a deixar l’alcaldia, una cosa que ell va rebutjar. Des d’aleshores, càrrecs per amenaces i maltractaments en el si de la llar contra ell s’han arxivat, si bé la Fiscalia demana reobrir la investigació sobre aquest últim. Així mateix, s’investiga una acusació contra el primer edil per presumpte abús a una menor. Aquesta és la segona moció de censura a Puigverd de Lleida des de la que va destituir Sandra Barberà (ERC) i va donar l’alcaldia a Solsona el 2022. És també la segona a Lleida en aquest mandat municipal des de la de Ribera d’Ondara el març passat.