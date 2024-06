Polémica en Almenar por una sesión de fotos a caballo en el cementerio

La polémica está servida en Almenar. Un proyecto artístico sobre el empoderamiento de la mujer, con imágenes tomadas en el cementerio que muestran a una mujer en bañador montada a caballo dentro del camposanto, ha suscitado quejas entre los vecinos. El consistorio ha emitido un comunicado en el que expresa su rechazo y reclama respeto, especialmente para las familias que se hayan molestado.

Las fotografías fueron tomadas la semana pasada y son las primeras de un proyecto con más mujeres como protagonistas que busca “simbolizar la ruptura o muerte de los estereotipos, con las tallas perfectas y los condicionantes que no dejan vivir”, explicó la autora de las imágenes, la fotógrafa leridana Iolanda Sebe. Apuntó que decidió usar el cementerio como escenario porque esta localización transmitía una imagen que rompía con cualquier cliché. “En todo momento fuímos respetuosos y no se invadió ningún espacio fúnebre. El último propósito era ofender”, puntualizó Sebe. “Quería representar la típica imagen de un caballero altivo, pero con una mujer actual, que se ha fortalecido, que se siente libre y segura de sí misma”, explicó. La fotógrafa añadió que la mayoría de los miembros del equipo que elabora este proyecto viven en Almenar, entre ellos la modelo, “por lo que no había intención de ofender a nadie”, dijo. Lamentó la situación y también se nostró molesta por las críticas recibidas, ya que aseguró haber solicitado permiso al consistorio. Fuentes municipales aseguraron que solo se informó que se harían fotos en el exterior del camposanto.