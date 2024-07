Denuncian el abandono de una colonia de gatos en el Alt Urgell

Publicado por Cynthia Sans Verificado por Creado: Actualizado:

La Fundació per a l’Assessorament i Acció en Defensa dels Animals (FAADA) ha denunciado ante el ayuntamiento de La Seu el presunto caso de abandono de una colonia de gatos en el patio interior de un edificio. Aseguran que la situación es “crítica” porque la comunidad de vecinos del inmueble, en la calle Sant Joan Baptista La Salle, prohibió en febrero el acceso y la alimentación de los animales a la persona que lo hacía. Indican que la colonia estaba formada por más de una veintena de gatos y que al estar “sin control” ha generado “un grave problema” porque “se han reproducido”. Por su parte, el ayuntamiento, explicó ayer que ha enviado requerimientos a la comunidad de vecinos para buscar una solución pero que estos se han negado. El alcalde, Joan Barrera, dijo que “estamos mediando para que nos dejen acceder para capturar a los felinos, esterilizarlos y darles la atención sanitaria”. “Al no estar en la vía pública, necesitamos el consentimiento de la propiedad privada y ahora no lo tenemos”, dijo.