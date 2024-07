Denuncien l'abandó d'una colònia de gats a l'Alt Urgell

La Fundació per a l’Assessorament i Acció en Defensa dels Animals (FAADA) ha denunciat davant de l’ajuntament de la Seu el presumpte cas d’abandó d’una colònia de gats al pati interior d’un edifici. Asseguren que la situació és “crítica” perquè la comunitat de veïns de l’immoble, al carrer Sant Joan Baptista La Salle, va prohibir al febrer l’accés i l’alimentació dels animals a la persona que ho feia.

Indiquen que la colònia estava formada per més d’una vintena de gats i que a l’estar “sense control” ha generat “un greu problema” perquè “s’han reproduït”. Per la seua part, l’ajuntament va explicar ahir que ha enviat requeriments a la comunitat de veïns per buscar una solució però que aquests s’hi han negat. L’alcalde, Joan Barrera, va dir que “estem mediant perquè ens deixin accedir per capturar els felins, esterilitzar-los i donar-los l’atenció sanitària”. “Al no estar a la via pública, necessitem el consentiment de la propietat privada i ara no el tenim”, va assegurar.