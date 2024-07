Un 'kilometro cero' global

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

La idea central es la sostenibilidad y la eficiencia para la mejora de la oferta”, resume la alcaldesa de Tremp, Silvia Romero, cuyo ayuntamiento acaba de sacar a licitación los estudios que servirán de base para la primera fase del proyecto Tot_al Pallars.

Se trata de poner en marcha una especie de Amazon pallarés que canalice la oferta local tanto hacia el mercado de proximidad como hacia el exterior por la vía digital, y reforzado por una señalética específica sobre el terreno, y que se combina con acciones de carácter estructural: en la fase productiva, con la eliminación, o cuando menos reducción, de los envases de plástico, y en la de distribución, con el objetivo de unificar en la medida de lo posible las rutas de los artesanos agroalimentarios, el comercio y la restauración.Todo ello, con algunos condicionantes del comercio local como “salvar los límites de los horarios de apertura de los establecimientos”; es decir, tratando de cuidar la conciliación.El proyecto, bautizado como plan de revitalización de los ejes comerciales del Pallars Jussà con acciones de apoyo y cuya primera fase incluye ocho acciones presupuestadas en 189.373 euros, lo ejecutan los ayuntamientos de Tremp y La Pobla de Segur junto con el consell comarcal con fondos Next Generation canalizados por el ministerio de Economía.El plan completo, que cuenta con una ayuda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de 447.878 euros, tiene su origen en un diagnóstico tipo dafo (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) que no deja de ser un retrato del impacto de un proceso como la glocalización a escala pallaresa. En esa comarca, el achique del mercado local por el envejecimiento y el declive demográficos, con una pérdida de casi la décima parte de los habitantes (1.400) en una década paliada por la llegada de 2.000 extranjeros, convive con puntos fuertes como “una oferta comercial completa”, aunque concentrada en Tremp, La Pobla e Isona; una “identidad propia a nivel gastronómico y paisajístico”, con “productos agroalimentarios únicos y de gran calidad” centrados en la carne, sus elaborados, el vino y el aceite, y, también, un “potencial para posicionarse como destino turístico de naturaleza y sostenible”.Junto a eso aparecen una serie de “retos y necesidades” como “el impulso de servicios compartidos que den visibilidad al grueso de los establecimientos de la comarca”, la digitalización y el relevo generacional en los negocios, el desajuste entre los horarios del comercio local y la población ocupada, la falta de competitividad de esas tiendas frente a los supermercados y el margen de mejora en envasado y logística de los productores.El colofón a la combinación de esos factores se halla en lo que el diagnóstico denomina “fugas de compra”. “Se constata” en “buena parte de la población local” un “alto grado de desconocimiento de la oferta comercial y de servicios”, recoge el análisis, que indica que una parte de los vecinos se va “distanciando paulatinamente de la oferta comercial de proximidad”. “No tienen a los establecimientos de su entorno, sobre todo a los dedicados a la venta de productos no cotidianos, como la primera opción de compra” . El objetivo es recuperalos.