Solaria inicia trabajos previos para construir cuatro grandes plantas solares en Alcarràs

La compañía Solaria ya ha comenzado las tareas preliminares para abordar la construcción de sus cuatro grandes plantas solares en Alcarràs. En concreto, ha vallado la zona y prepara los terrenos para levantar las estructura a partir del próximo mes de septiembre, según fuentes de la firma.

A finales del pasado año la comisión de Urbanismo de Lleida dio luz verde definitiva a la construcción de tres grandes plantas solares en este municipio del Segrià. Se trata de Juno 1 y Volans 1 y 2, todas ellas promovidas por Solaria con una potencia de 50 megavatios (MW) cada una. El proyecto de Volans 1 incluye parte de la polémica línea de muy alta tensión (MAT) entre Alcarràs y Lleida. Un tramo de 13 kilómetros de dicha línea, de los que casi la mitad discurrirán soterrados, obtuvieron en noviembre de 2023 la autorización de la Generalitat, mientras que los 8 kilómetros desde Albatàrrec hasta la subestación de Magraners que tendrán que ir soterrados en su totalidad, están condicionados al futuro polígono de Torreblanca, a la decisión final de la Paeria de Lleida y a la oposición vecinal. Solo 8 proyectos han conseguido en el último año el beneplácito de la Administración para ponerse en marcha. Son las macrocentrales solares que Ignis y Solaria proyectan en Alcarràs, todas de 50 MW cada una y que sumarán 656 hectáreas. La última, la de Juno Solar 2, logró la aprobación en marzo de este año. El alcalde de Alcarràs, Gerard Companys, señaló que le consta que los proyectos de Ignis también están muy avanzados y que la UTE de las estas dos firmas está en negociaciones con los vecinos de Magraners para compensar el paso de la línea eléctrica de muy alta tensión por Lleida. Ignis y Solaria colaboran para construir una única línea compartida para sus centrales solares en el municipio del Segrià.Esta línea eléctrica ha generado oposición vecinal y ecologista. Fuentes de la plataforma Lleida contra la MAT señalaron que presentarán un recurso de alzada y no descartan ir al contencioso, al considerar que incumple la ordenanza municipal de L’Horta, un proceso que puede llegar a costar a los vecinos hasta 60.000 euros.Por contra, el ayuntamiento de Alcarràs espera cobrar al menos tres millones de euros por otorgar licencias de obras a estas ocho grandes centrales solares que Solaria e Ignis promueven en su término municipal y cuyos permisos ya se están tramitando.

Una veintena de grandes centrales solares y parques eólicos ‘atascados’

El proceso de autorización de 20 grandes centrales solares y dos parques eólicos en las comarcas leridanas ha quedado “atascado” en el último año ante Urbanismo. Las comisiones de Lleida y del Pirineo los han dejado en suspenso en algunos casos dos e incluso tres veces. No haber completado su trámite ambiental o no tener aseguradas líneas eléctricas para evacuar laenergía que producirán son algunos de los principales motivos por los que no han conseguido hasta ahora el visto bueno de la Generalitat. Al menos siete de las centrales solares que están a la espera de la aprobación de Urbanismosi han recibido ya la autorización administrativa y de construcción de la Generalitat. Son los proyectos denominados Auliver, Costa Gran, Alzineres, Neret, Parsos y Las Teclas, Sant Miquel Solar y Sol del Segre I. Se trata de permisos condicionados a completar el trámiteurbanístico que todavía no han hecho.