Solaria inicia treballs previs per construir quatre grans plantes solars a Alcarràs

La companyia Solaria ja ha començat les tasques preliminars per abordar la construcció de les seues quatre grans plantes solars a Alcarràs. En concret, ha tancat la zona i prepara els terrenys per aixecar les estructures a partir del mes de setembre vinent, segons fonts de la firma.

A finals de l’any passat la comissió d’Urbanisme de Lleida va donar llum verda definitiva a la construcció de tres grans plantes solars en aquest municipi del Segrià. Es tracta de Juno 1 i Volans 1 i 2, totes promogudes per Solaria amb una potència de 50 megawatts (MW) cada una. El projecte de Volans 1 inclou part de la polèmica línia de molt alta tensió (MAT) entre Alcarràs i Lleida. Un tram de 13 quilòmetres de l’esmentada línia, dels quals gairebé la meitat discorreran soterrats, van obtenir el novembre del 2023 l’autorització de la Generalitat, mentre que els 8 quilòmetres des d’Albatàrrec fins a la subestació de Magraners que hauran d’anar soterrats en la seua totalitat, estan condicionats al futur polígon de Torreblanca, a la decisió final de la Paeria de Lleida i a l’oposició veïnal.

El consistori espera cobrar 3 milions d’euros per la concessió de llicències a les 8 instal·lacions previstes

Només vuit projectes han aconseguit l’últim any el beneplàcit de l’Administració per posar-se en marxa. Són les macrocentrals solars que Ignis i Solaria projecten a Alcarràs, totes de 50 MW cada una i que sumaran 656 hectàrees. L’última, la de Juno Solar 2, va aconseguir l’aprovació el març d’aquest any. L’alcalde d’Alcarràs, Gerard Companys, va assenyalar que li consta que els projectes d’Ignis també estan molt avançats i que l’UTE d’aquestes dos firmes està en negociacions amb els veïns de Magraners per compensar el pas de la línia elèctrica de molt alta tensió per Lleida. Ignis i Solaria col·laboren per construir una única línia compartida per a les seues centrals solars al municipi del Segrià.Aquesta línia elèctrica ha generat oposició veïnal i ecologista. Fonts de la plataforma Lleida contra la MAT van assenyalar que presentaran un recurs d’alçada i no descarten anar al contenciós, al considerar que incompleix l’ordenança municipal de l’Horta, un procés que pot arribar a costar als veïns fins a 60.000 euros.Per contra, l’ajuntament d’Alcarràs espera cobrar almenys tres milions d’euros per atorgar llicències d’obres a aquestes vuit grans centrals solars que Solaria i Ignis promouen al seu terme municipal i els permisos del qual ja s’estan tramitant.

Una vintena de grans centrals solars i parcs eòlics “embussats”

El procés d’autorització de vint grans centrals solars i dos parcs eòlics a les comarques lleidatanes ha quedat “embussat” l’últim any davant d’Urbanisme. Les comissions de Lleida i del Pirineu els han deixat en suspens en alguns casos dos i fins i tot tres vegades. No haver-ne completat el tràmit ambiental o no tenir assegurades línies elèctriques per evacuar l’energia que produiran són alguns dels principals motius pels quals no han aconseguit fins ara el vistiplau de la Generalitat. Almenys set de les centrals solars que esperen l’aprovació d’Urbanisme sí que ja han rebut l’autorització administrativa i de construcció de la Generalitat. Són els projectes denominats Auliver, Costa Gran, Alzineres, Neret, Parsos i Las Teclas, Sant Miquel Solar i Sol del Segre I. Es tracta de permisos condicionats a completar el tràmit urbanístic que encara no han fet.