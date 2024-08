El Garrigues Sud incorpora más de un centenar de agricultores nuevos para garantizar su futuro y nuevos cultivos

Publicado por Maria Molina Periodista Verificado por Creado: Actualizado:

En 2021, en plena pandemia, el Garrigues Sud cumplió 25 años con la garantía de tener relevo generacional gracias a la incorporación de más de 120 nuevos payeses que se han integrado al regadío. En 1995, el entonces presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, inauguró en Bovera la primera de las fases del riego y un año después se celebraron las elecciones para eligir al primer presidente de la comunidad, Josep Pes. Desde entonces el sistema ha ido creciendo hasta llegar a las 9.450 hectáreas con una dotación de 1.300 metros cúbicos por hectárea y año mediante goteo y con la previsión de crecer más todavía.

Ha sido uno de los pioneros en crear un banco de tierras con casi 200 hectáreas para atraer a nuevos agricultores e introducir cultivos como la trufa. Estos se añaden a los principales, como el olivo para la producción de aceite y la almendra. También se ha avanzado en la construcción de plantas solares para abaratar el coste eléctrico del bombeo de agua desde las balsas que se han ido construyendo. La última que se está tramitando se ubicará en Bovera. En Flix está la captación de agua del río Ebro. En total, el sistema cuenta con catorce balsas en toda su extensión.

Los municipios que integran el Garrigues Sud son Flix, Bovera, La Granadella, Bellaguarda, Juncosa y Els Torms. También se da agua de riego y de boca a pueblos de Tarragona, en concreto a las poblaciones La Palma, Margalef, la Bisbal de Falset, la Figuera, la Vilella Baixa y Cabacés, en las comarcas del Priorat y la Ribera d’Ebre, ya que la sequía de 2022 y 2023 dejó los pantanos sin reservas y las últimas precipitaciones no han cambiado esta situación, explicó el actual presidente, Xavier Pelegrí. Desde el Garrigues Sud se riegan 1.400 hectáreas de los municipios de Margalef, La Bisbal y La Palma desde hace meses. Esta colaboración no resta caudal al riego de Les Garrigues, que pide como compensación que el Govern agilice los trámites de las nuevas plantas solares.

El sistema ya ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ampliar el riego de apoyo a otras 4.000 hectáreas más, hasta una extensión regable de 13.000 o 14.000 hectáreas de cara a la próxima redacción del Plan Hidrológico de la cuenca en 2027. Según Pelegrí, “hay muchas más fincas que están dispuestas a regar”.

Josep Vidal, agricultor: «Sin agua aquí no se puede cultivar nada»

“Tengo 26 años y me dedico a la agricultura desde mediados de 2016. Todas las fincas que tengo son de mi propiedad y de mi familia y sin relevo generacional es prácticamente imposible dedicarse al sector a no ser que tengas a un grupo inversor detrás. El futuro de la payesía es muy negro y es preciso que los que gobiernan se pongan en nuestra piel para que tomen conciencia de nuestra problemática. Sin agua en nuestro territorio no se puede cultivar nada”.

Elohim Noguera, agricultor: «Sin instalar el goteo todo estaría yermo»

“Desde los 18 años me dedico a la agricultura. tengo 32 y espero que mis hijos también se dediquen al campo. Mi negocio es familiar pero hay que tener en cuenta que sin la instalción del goteo todo estaría yermo, la sequía de los últimos años habría acabado con todo. La instalación del goteo ha significado un antes y un después y una garantía para que los jóvenes se queden en su pueblo, en mi caso en La Granadella, de donde no me pienso mover”.